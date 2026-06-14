Украина работает над Национальной жилищной стратегией для граждан, потерявших жилье в результате войны. Документ должен определить основные механизмы государственной жилищной политики до 2030 года и охватить более 550 тыс. украинских семей.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Национальная жилищная стратегия: что известно

Алексей Кулеба сообщил, что провел совещание с участием представителей профильных министерств, народных депутатов и областных военных администраций по подготовке Национальной жилищной стратегии.

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По его словам, война России против Украины повлекла за собой наибольшие потери жилищного фонда за всю историю независимости государства.

В ответ на этот вызов правительство формирует комплексную систему поддержки для людей, оставшихся без жилья.

Среди ключевых инструментов будущей стратегии предполагаются выплаты на аренду жилья, создание муниципального жилищного фонда, продолжение программ жилищных ваучеров для ветеранов, людей с инвалидностью в результате войны и других уязвимых категорий населения.

Также планируется обеспечение жилищными сертификатами семей, чье жилье было разрушено, предоставление компенсаций по восстановлению поврежденных домов и квартир и дальнейшее развитие программ доступного ипотечного кредитования.

— Наш принцип: человек получает поддержку в соответствии со своей ситуацией. Сначала помощь с арендой как быстрое решение, далее возможность воспользоваться муниципальным жильем, а в перспективе получить постоянное жилищное решение через ваучер, жилищный сертификат, компенсацию за восстановление или доступную ипотеку, — подчеркнул Кулеба.

Отдельную роль в реализации стратегии отведут регионам.

Областные военные администрации должны формировать ежегодные жилые портфели, в которые будут входить проекты нового строительства, реконструкции жилья, развития муниципального фонда и ипотечных программ в соответствии с потребностями жителей каждой области.

По предварительным планам, регионы должны ежегодно обеспечивать жилищными решениями не менее 10% от имеющейся потребности.

Правительство ожидает, что такой подход позволит перейти от отдельных программ помощи к единой системе жилищной поддержки для пострадавших от войны украинцев.

Напомним, с 1 мая в Украине начался новый этап программы поддержки внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий — бронирование средств по жилым ваучерам.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, на реализацию программы государство уже направило 6,6 млрд грн.

Ожидается, что благодаря этим средствам жилые ваучеры смогут получить около 3,3 тыс. семей, потерявших свои дома в результате российской оккупации.

Фото: Алексей Кулеба

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