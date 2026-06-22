У Києві відбулося аварійне відключення електроенергії у Дніпровському та Дарницькому районах 22 червня.

Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

Аварійне відключення електроенергії у Києві 22 червня

За інформацією компанії, триває відновлення електропостачання для жителів Дніпровського та Дарницького районів Києва, які залишилися без світла через аварійне відключення енергообладнання.

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Як зазначається, електропостачання у цих районах столиці планують відновити до 16:00 сьогодні.

– Робимо все можливе, аби світло трималося. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації, – йдеться у повідомленні.

Ситуація в енергосистемі України 22 червня

За інформацією Укренерго, на ранок найскладнішою є ситуація у Донецькій та Херсонській областях через російські атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Водночас є знеструмлені споживачі у Сумській, Харківській, Миколаївській, Чернігівській та Запорізькій областях після нічних та ранкових обстрілів.

Крім цього, в Укренерго радять споживачам перенести активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, тобто з 10:00 до 16:00.

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