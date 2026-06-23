Президент Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар по Кривому Рогу, внаслідок якого є загиблі та поранені.

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: заява Зеленського

Володимир Зеленський зазначив, що під час ракетного удару по Кривому Рогу пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура.

– Кожен такий день і кожен російський удар доводять, що тиску на агресора за цю війну недостатньо. Доводять також і те, що кожна затримка з виконанням домовленостей щодо ППО, будь-яке зволікання з постачанням для захисту України та українців – це фактично втрата життів, – наголосив президент.

Він закликав світ не мовчати про те, що досі немає жодного реального кроку Росії до закінчення війни.

Зараз дивляться

Зеленський нагадав, що на всі пропозиції української дипломатії щодо зустрічей та кроків до миру від росіян не було жодної чіткої відповіді, тож тиск на Москву потрібен, щоб ситуація могла змінитися на краще.

Раніше стало відомо, що вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вдень 23 червня, коли місто перебувало під загрозою балістики.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.