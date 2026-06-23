Зеленський про удар по Кривому Рогу: потрібен жорсткіший тиск на Росію
- Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Кривому Рогу, де загинули люди та є десятки поранених.
- У місті триває ліквідація наслідків атаки по цивільній інфраструктурі, рятувальники працюють на місці.
- Президент заявив, що кожен такий удар доводить необхідність посилення тиску на Росію та пришвидшення постачання ППО.
Президент Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар по Кривому Рогу, внаслідок якого є загиблі та поранені.
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: заява Зеленського
Володимир Зеленський зазначив, що під час ракетного удару по Кривому Рогу пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура.
– Кожен такий день і кожен російський удар доводять, що тиску на агресора за цю війну недостатньо. Доводять також і те, що кожна затримка з виконанням домовленостей щодо ППО, будь-яке зволікання з постачанням для захисту України та українців – це фактично втрата життів, – наголосив президент.
Він закликав світ не мовчати про те, що досі немає жодного реального кроку Росії до закінчення війни.
Зеленський нагадав, що на всі пропозиції української дипломатії щодо зустрічей та кроків до миру від росіян не було жодної чіткої відповіді, тож тиск на Москву потрібен, щоб ситуація могла змінитися на краще.
Раніше стало відомо, що вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вдень 23 червня, коли місто перебувало під загрозою балістики.