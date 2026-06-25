В ночь на 22 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Центру космической связи Владимир, расположенному в районе Гусь-Хрустального Владимирской области РФ.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ по итогам анализа полученных данных.

Удар по Центру космической связи Владимир

По информации Генштаба, в результате удара были критически повреждены главная 25-метровая параболическая антенна комплекса, а также антенна, расположенная на крыше Главного аппаратно-программного комплекса.

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Кроме того, существенные разрушения понесла центральная часть здания Главного аппаратно-программного комплекса. Именно там размещались залы спутниковых модемов и мультиплексоров, а также центральный коммутационный узел, к которому подключены волоконно-оптические линии связи с другими космическими центрами.

Также серьезно повреждено здание аппаратно-технического корпуса №1. В нем находились передающие и принимающие комплексы, оборудование центральной коммутации антенных трасс, а также системы охлаждения передатчиков и электроники главной антенны.

Удар по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу

Отдельно в Генштабе сообщили о результатах ударов по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу вчера, 24 июня. По данным ведомства, повреждены четыре установки по переработке газа, из-за чего производственные процессы на предприятии временно остановлены.

В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают системные действия, направленные на снижение военного и экономического потенциала Российской Федерации.

Источник : Генштаб ЗСУ

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