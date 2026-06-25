Генштаб сообщил о последствиях ударов по ЦКС Владимир и Оренбургскому ГПЗ
- ВСУ нанесли удар по Центру космической связи Владимир в Владимирской области РФ.
- Серьезно повреждены 25-метровая параболическая антенна и антенные системы комплекса.
- Уничтожены ключевые узлы связи, модемные и коммутационные системы.
В ночь на 22 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Центру космической связи Владимир, расположенному в районе Гусь-Хрустального Владимирской области РФ.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ по итогам анализа полученных данных.
Удар по Центру космической связи Владимир
По информации Генштаба, в результате удара были критически повреждены главная 25-метровая параболическая антенна комплекса, а также антенна, расположенная на крыше Главного аппаратно-программного комплекса.
Кроме того, существенные разрушения понесла центральная часть здания Главного аппаратно-программного комплекса. Именно там размещались залы спутниковых модемов и мультиплексоров, а также центральный коммутационный узел, к которому подключены волоконно-оптические линии связи с другими космическими центрами.
Также серьезно повреждено здание аппаратно-технического корпуса №1. В нем находились передающие и принимающие комплексы, оборудование центральной коммутации антенных трасс, а также системы охлаждения передатчиков и электроники главной антенны.
Удар по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу
Отдельно в Генштабе сообщили о результатах ударов по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу вчера, 24 июня. По данным ведомства, повреждены четыре установки по переработке газа, из-за чего производственные процессы на предприятии временно остановлены.
В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают системные действия, направленные на снижение военного и экономического потенциала Российской Федерации.