У ніч на 22 червня підрозділи Сил оборони України уразили Центр космічного зв’язку Владимир, розташований у районі Гусь-Хрустального Владимирської області РФ.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ за підсумками аналізу отриманих даних.

Ураження Центру космічного зв’язку Владимир

За інформацією Генштабу, внаслідок удару критично пошкоджено головну 25-метрову параболічну антену комплексу, а також антену, розташовану на даху Головного апаратно-програмного комплексу.

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Крім того, суттєвих руйнувань зазнала центральна частина будівлі Головного апаратно-програмного комплексу. Саме там розміщувалися зали супутникових модемів і мультиплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого підключені волоконно-оптичні лінії зв’язку з іншими космічними центрами.

Також критично ушкоджено будівлю Апаратно-технічного корпусу №1. У ньому були передавальні та приймальні комплекси, обладнання центральної комутації антенних трас, а також системи охолодження передавачів і електроніки головної антени.

Удар по Оренбурзькому газопереробному заводу

Окремо в Генштабі повідомили про результати ударів по Оренбурзькому газопереробному заводу вчора, 24 червня. За даними відомства, пошкоджено чотири установки переробки газу, через що виробничі процеси на підприємстві тимчасово зупинили.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України продовжують системні дії, спрямовані на зниження воєнного та економічного потенціалу Російської Федерації.

Джерело : Генштаб ВСУ

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