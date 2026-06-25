Генштаб розкрив наслідки ударів по ЦКЗ Владимир та Оренбурзькому ГПЗ
- ЗСУ уразили Центр космічного зв’язку Владимир у Владимирській області РФ.
- Критично пошкоджено 25-метрову параболічну антену та антенні системи комплексу.
- Зруйновано ключові вузли зв’язку, модемні та комутаційні системи.
У ніч на 22 червня підрозділи Сил оборони України уразили Центр космічного зв’язку Владимир, розташований у районі Гусь-Хрустального Владимирської області РФ.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ за підсумками аналізу отриманих даних.
Ураження Центру космічного зв’язку Владимир
За інформацією Генштабу, внаслідок удару критично пошкоджено головну 25-метрову параболічну антену комплексу, а також антену, розташовану на даху Головного апаратно-програмного комплексу.
Крім того, суттєвих руйнувань зазнала центральна частина будівлі Головного апаратно-програмного комплексу. Саме там розміщувалися зали супутникових модемів і мультиплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого підключені волоконно-оптичні лінії зв’язку з іншими космічними центрами.
Також критично ушкоджено будівлю Апаратно-технічного корпусу №1. У ньому були передавальні та приймальні комплекси, обладнання центральної комутації антенних трас, а також системи охолодження передавачів і електроніки головної антени.
Удар по Оренбурзькому газопереробному заводу
Окремо в Генштабі повідомили про результати ударів по Оренбурзькому газопереробному заводу вчора, 24 червня. За даними відомства, пошкоджено чотири установки переробки газу, через що виробничі процеси на підприємстві тимчасово зупинили.
У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України продовжують системні дії, спрямовані на зниження воєнного та економічного потенціалу Російської Федерації.