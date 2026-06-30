На Олександрівському напрямку бійці 79 ОДШБр знищили майже батальйон ворога.

Про це повідомили у 7 корпусі ДШВ.

Бойова робота та Олександрівському напрямку

Бійці 79 ОДШБр діють у зоні відповідальності, де противник намагається просуватися малими піхотними групами, однак без успіху. Через активні дії українських десантників окупаційні війська мають суттєво ускладнену логістику до передових позицій і змушені забезпечувати підрозділи переважно за допомогою дронів.

Зараз дивляться

У 7 корпусі ДШВ повідомляють, що загалом під час виконання бойових завдань на цьому напрямку ліквідовано та поранено майже 500 російських військових. Противник фактично втратив підрозділ рівня батальйону та не зміг провести його належне поповнення.

У травні повідомлялося, що командування Десантно-штурмових військ ЗСУ синхронізувало оборонну операцію підрозділів Сил оборони для стримування наступу російських військ у районі Покровська.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 588-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.