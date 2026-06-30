Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував скандал навколо штурмового полку Скеля, який виник після журналістського розслідування про можливі порушення у підрозділі.

Про це головком заявив в інтерв’ю ТСН.

Сирський про скандал навколо полку Скеля

Головнокомандувач назвав ситуацію “ганебною історією”, яка не повинна мати місце, особливо у Збройних силах країни, що перебуває у стані війни.

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– Звичайно, це ганебна історія в плані того, що вона існує взагалі в Збройних силах у воюючій країні. Військовий не повинен гинути в тилу точно, а повинен готуватися до захисту своєї держави, – заявив Сирський.

Нагадаємо, ДБР розпочало досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у ЗМІ інформації щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку Скеля.

Видання Бабель опублікувало розслідування про 425 окремий штурмовий полк Скеля.

У матеріалі йдеться про ймовірне застосування насильства та тортур на полігонах і в навчальних центрах.

Також повідомляється про випадки несвоєчасного надання медичної допомоги військовослужбовцям.

За даними журналістів, упродовж останніх шести місяців у навчальних центрах полку було зафіксовано 26 смертей. Більшість загиблих перебували у підрозділі менше місяця.

Фото: Олександр Сирський

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