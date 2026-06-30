Ганебна історія: Сирський про застосування насильства в полку Скеля
- Олександр Сирський прокоментував скандал навколо штурмового полку Скеля.
- Головнокомандувач наголосив, що військові не повинні гинути в тилу, а мають готуватися до захисту держави.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував скандал навколо штурмового полку Скеля, який виник після журналістського розслідування про можливі порушення у підрозділі.
Про це головком заявив в інтерв’ю ТСН.
Сирський про скандал навколо полку Скеля
Головнокомандувач назвав ситуацію “ганебною історією”, яка не повинна мати місце, особливо у Збройних силах країни, що перебуває у стані війни.
– Звичайно, це ганебна історія в плані того, що вона існує взагалі в Збройних силах у воюючій країні. Військовий не повинен гинути в тилу точно, а повинен готуватися до захисту своєї держави, – заявив Сирський.
Нагадаємо, ДБР розпочало досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у ЗМІ інформації щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку Скеля.
Видання Бабель опублікувало розслідування про 425 окремий штурмовий полк Скеля.
У матеріалі йдеться про ймовірне застосування насильства та тортур на полігонах і в навчальних центрах.
Також повідомляється про випадки несвоєчасного надання медичної допомоги військовослужбовцям.
За даними журналістів, упродовж останніх шести місяців у навчальних центрах полку було зафіксовано 26 смертей. Більшість загиблих перебували у підрозділі менше місяця.
Фото: Олександр Сирський