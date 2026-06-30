Міністерство оборони розпочало перший етап реалізації проєкту Базовий рівень, який передбачає запровадження мінімально гарантованого щомісячного забезпечення підрозділів ЗСУ безпілотниками.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Стартує проєкт Базовий рівень забезпечення дронами

За його словами, наразі рівень забезпечення бригад безпілотниками та технікою залишається нерівномірним, що ускладнює планування роботи підрозділів і проведення бойових операцій.

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– Саме для цього разом з Генеральним штабом запускаємо Базовий рівень забезпечення, – зазначив міністр.

Як повідомив Федоров, у межах проєкту підрозділи отримуватимуть визначений обсяг ресурсів, що дозволить планувати свою діяльність і бойові операції на кілька місяців наперед.

Виробники матимуть прогнозований попит на період від шести до дванадцяти місяців, що сприятиме масштабуванню виробництва.

Міністр також зазначив, що підрозділи зможуть самостійно обирати необхідні безпілотники через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence, після чого система автоматично формуватиме постачання.

У разі тимчасової відсутності потрібного типу дрона підрозділ отримає інший безпілотник із такими ж або схожими характеристиками.

За словами очільника Міноборони, поставки в межах проєкту розпочнуться вже у липні.

До першого етапу програми увійшли FPV-дрони на радіозв’язку та оптоволокні, мавіки, бомбери, крила-розвідники, а також легкі дрони середнього радіусу дії (middle-strike), які, за словами Федорова, нині є найбільш затребуваними на фронті.

– Це лише перший етап. Далі поступово масштабуватимемо Базовий рівень забезпечення не лише на дрони, а й на інші категорії озброєння та військової техніки, щоб цей підхід став новим стандартом забезпечення для Сил оборони, – розповів Федоров.

Раніше Міністерство оборони визначило три ключові напрями роботи на найближчі місяці.

Йдеться про реформування системи рекрутингу та проходження військової служби, переведення оборонних закупівель на тендерні процедури, а також забезпечення бригад гарантованим мінімумом безпілотників.

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