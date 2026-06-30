Силы обороны повторно поразили центр космической связи Дубна в Московской области РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем обращении.

Удар по центру космической связи Дубна: что известно

По словам главы государства, украинские дальнобойные удары снова достигли центра космической связи Дубна в Московском регионе.

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Президент отметил, что этот объект является важным элементом спутниковой связи России и используется, в частности, для ведения разведки и координации деятельности российского оккупационного контингента в Украине.

Зеленский отметил, что от украинской государственной границы до этого объекта более 500 км.

Today, our long-range sanctions against Russia for this war once again reached the Dubna space communications center in the Moscow region. This is a special satellite communications facility used, in particular, for reconnaissance and for coordinating the activity of Russia’s… pic.twitter.com/HMtNwSgOvv — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 30, 2026

Он также напомнил, что недавно Силы обороны уже поражали четыре аналогичных российских центра космической связи — в Московской и Владимирской областях.

— Пошагово выполняем наш план дальнобойных санкций и максимально усложняем государству-агрессору ведение захватнических операций против Украины и оккупацию наших территорий. Готовятся соответствующие действия и в отношении других подобных объектов врага, — заявил президент.

В конце обращения Зеленский поблагодарил украинских военных за меткость при выполнении боевых задач.

Напомним, что с вечера 29 июня и в течение ночи ударные беспилотники атаковали Московский регион. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила 61 дрон.

В то же время Telegram-канал Supernova+ сообщал о взрывах и столбе черного дыма в городе Дубна. По предварительным данным, целью атаки стал центр космической связи.

Это уже вторая атака на центр космической связи Дубна в Московской области РФ. В ночь на 22 июня было зафиксировано поражение аппаратно-модульного комплекса 32-метровой антенны MARK-IV, которая используется для спутниковой связи, а также технического здания рядом с ней.

Кроме того, подтверждено повреждение главного производственно-административного корпуса ЦКС Дубна. В результате поражения частично разрушена одна из стен здания.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 588-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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