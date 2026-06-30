Сили оборони повторно уразили центр космічного зв’язку Дубна у Московській області РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні.

Удар по центру космічного зв’язку Дубна: що відомо

За словами глави держави, українські далекобійні удари знову досягли центру космічного зв’язку Дубна у Московському регіоні.

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Президент зазначив, що цей об’єкт є важливим елементом супутникового зв’язку Росії та використовується, зокрема, для ведення розвідки й координації діяльності російського окупаційного контингенту в Україні.

Зеленський наголосив, що від українського державного кордону до цього об’єкта понад 500 км.

Today, our long-range sanctions against Russia for this war once again reached the Dubna space communications center in the Moscow region. This is a special satellite communications facility used, in particular, for reconnaissance and for coordinating the activity of Russia’s… pic.twitter.com/HMtNwSgOvv — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 30, 2026

Він також нагадав, що нещодавно Сили оборони вже уражали чотири аналогічні російські центри космічного зв’язку — у Московській та Володимирській областях.

— Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій. Готуються відповідні дії і щодо інших подібних об’єктів ворога, — заявив президент.

Наприкінці звернення Зеленський подякував українським військовим за влучність під час виконання бойових завдань.

Нагадаємо, що з вечора 29 червня та впродовж ночі ударні безпілотники атакували Московський регіон. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито збила 61 дрон.

Водночас Telegram-канал Supernova+ повідомляв про вибухи та стовп чорного диму у місті Дубна.

Це вже друга атака на центр космічного зв’язку Дубна у Московській області РФ. У ніч проти 22 червня було зафіксовано ураження апаратно-модульного комплексу 32-метрової антени MARK-IV, яка використовується для супутникового зв’язку, а також технічної будівлі поруч із нею.

Крім того, підтверджено пошкодження головного виробничо-адміністративного корпусу ЦКЗ Дубна. Унаслідок ураження частково зруйновано одну зі стін будівлі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 588-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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