Президент України Володимир Зеленський заявив про масштабування програми прямого фінансування військових підрозділів, яка вже допомогла бойовим бригадам швидше отримувати необхідні ресурси, зокрема для закупівлі дронів.

Про це глава держави повідомив після доповіді заступника керівника Офісу президента Павла Паліси щодо результатів спілкування з командирами бойових бригад.

Результати програми прямого фінансування бригад

За словами Зеленського, програма прямого фінансування показала свою ефективність, тому її планують розширити.

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– Добре працює програма прямого фінансування підрозділів: будемо цю програму масштабувати, – наголосив глава держави.

Він зазначив, що вже з наступного місяця збільшиться обсяг фінансування для кожного батальйону, який виконує бойові завдання. Також додаткові ресурси отримають артилерійські підрозділи, що працюють у зоні бойових дій, а також частини корпусного рівня.

Відповідне рішення вже ухвалене на ставці верховного головнокомандувача, а у липні українські підрозділи мають отримати додаткове фінансування.

Окремо президент відзначив ефективність програми гарантованого щомісячного розподілу особового складу для бойових бригад. Вона, за його словами, працює з грудня 2025 року та дозволила посилити підрозділи.

Це дає командирам більше можливостей для планування та самостійної організації підготовки військовослужбовців, наголосив президент.

Також під час доповіді Паліси йшлося про роботу з міжнародними партнерами щодо посилення української протиповітряної оборони. Зеленський заявив, що Україна продовжує шукати додаткові можливості для співпраці між США та європейськими країнами у цьому напрямку.

Президент наголосив, що постачання ракет і систем ППО залишаються одним із пріоритетів міжнародної роботи України.

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