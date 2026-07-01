Monobank ввел комиссию за пополнение карты через EasyPay: сколько придется платить
- С 1 июля пополнение карт Monobank через терминалы EasyPay стало платным для клиентов банка.
- Комиссия за пополнение карты Monobank через EasyPay составляет 5% от суммы платежа, а изменения не касаются карт других банков-партнеров.
- Без комиссии пополнить карты Monobank можно через терминалы monobox, А-Банка и City24, а также в кассах Укрпочты и банков-партнеров.
С 1 июля клиенты Monobank будут платить комиссию за пополнение карт через терминалы EasyPay.
Monobank ввел комиссию за EasyPay
В EasyPay объяснили, что решение о введении комиссии за пополнение карт Monobank в терминалах сети принял сам банк.
За пополнение карты Monobank через терминалы EasyPay теперь будет взиматься комиссия в размере 5% от суммы платежа.
Касается ли это других банков
В компании уточнили, что изменения распространяются только на карты Monobank.
В то же время пополнение счетов других банков-партнеров через терминалы EasyPay по-прежнему остается бесплатным.
Поэтому клиенты других украинских банков могут и дальше вносить наличные деньги на свои карты без дополнительных комиссий.
Бесплатно пополнить карты Monobank клиенты могут через терминалы monobox, А-Банка и City24, а также в кассах Укрпочты и банков-партнеров.
В частности, речь идет о:
- А-Банк,
- Универсал Банк,
- Укргазбанк
- Аккордбанк.
К слову, ранее Факты ICTV писали, какие ограничения на снятие валюты и наличных денег действуют в разных банках Украины в 2026 году.