С 1 июля клиенты Monobank будут платить комиссию за пополнение карт через терминалы EasyPay.

Monobank ввел комиссию за EasyPay

В EasyPay объяснили, что решение о введении комиссии за пополнение карт Monobank в терминалах сети принял сам банк.

За пополнение карты Monobank через терминалы EasyPay теперь будет взиматься комиссия в размере 5% от суммы платежа.

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Касается ли это других банков

В компании уточнили, что изменения распространяются только на карты Monobank.

В то же время пополнение счетов других банков-партнеров через терминалы EasyPay по-прежнему остается бесплатным.

Поэтому клиенты других украинских банков могут и дальше вносить наличные деньги на свои карты без дополнительных комиссий.

Бесплатно пополнить карты Monobank клиенты могут через терминалы monobox, А-Банка и City24, а также в кассах Укрпочты и банков-партнеров.

В частности, речь идет о:

А-Банк,

Универсал Банк,

Укргазбанк

Аккордбанк.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какие ограничения на снятие валюты и наличных денег действуют в разных банках Украины в 2026 году.

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