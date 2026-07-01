Monobank ввів комісію за поповнення картки через EasyPay: скільки доведеться платити
- З 1 липня поповнення карток Monobank через термінали EasyPay стало платним для клієнтів банку.
- Комісія за поповнення картки Monobank через EasyPay становить 5% від суми платежу, а зміни не стосуються карток інших банків-партнерів.
- Безкоштовно поповнити картки Monobank можна через термінали monobox, А-Банку та City24, а також у касах Укрпошти й банків-партнерів.
Від 1 липня клієнти Monobank сплачуватимуть комісію за поповнення карток через термінали EasyPay.
Monobank ввів комісію за EasyPay
В EasyPay пояснили, що рішення про введення комісії за поповнення карток Monobank у терміналах мережі ухвалив сам банк.
За поповнення картки Monobank через термінали EasyPay тепер стягуватиметься комісія у розмірі 5% від суми платежу.
Чи стосується це інших банків
У компанії уточнили, що зміни поширюються лише на картки Monobank.
Водночас поповнення рахунків інших банків-партнерів через термінали EasyPay, як і раніше, залишається безкоштовним.
Тож клієнти інших українських банків можуть і надалі вносити готівку на свої картки без додаткових комісій.
Безкоштовно поповнити картки Monobank клієнти можуть через термінали monobox, А-Банку та City24, а також у касах Укрпошти й банків-партнерів.
Зокрема, йдеться про:
- А-Банк,
- Універсал Банк,
- Укргазбанк
- Акордбанк.
До речі, раніше Факти ICTV писали, які діють обмеження на зняття валюти та готівки в різних банках України у 2026 році.