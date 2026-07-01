Від 1 липня клієнти Monobank сплачуватимуть комісію за поповнення карток через термінали EasyPay.

Monobank ввів комісію за EasyPay

В EasyPay пояснили, що рішення про введення комісії за поповнення карток Monobank у терміналах мережі ухвалив сам банк.

За поповнення картки Monobank через термінали EasyPay тепер стягуватиметься комісія у розмірі 5% від суми платежу.

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Чи стосується це інших банків

У компанії уточнили, що зміни поширюються лише на картки Monobank.

Водночас поповнення рахунків інших банків-партнерів через термінали EasyPay, як і раніше, залишається безкоштовним.

Тож клієнти інших українських банків можуть і надалі вносити готівку на свої картки без додаткових комісій.

Безкоштовно поповнити картки Monobank клієнти можуть через термінали monobox, А-Банку та City24, а також у касах Укрпошти й банків-партнерів.

Зокрема, йдеться про:

А-Банк,

Універсал Банк,

Укргазбанк

Акордбанк.

До речі, раніше Факти ICTV писали, які діють обмеження на зняття валюти та готівки в різних банках України у 2026 році.

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