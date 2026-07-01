Російські війська здійснюють підготовку до чергової масованої атаки по території України. Є відповідна інформація від розвідки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні.

Зеленський про підготовку обстрілу РФ по Україні

– Сьогодні є дуже неприємна інформація про чергову підготовку російського масового удару. Є дані розвідки, – сказав Зеленський.

За його словами, сьогодні в Україні варто бути особливо обережними, берегти себе, свої сім’ї та дітей, а також обов’язково користуватись укриттями та зважати на сигнали повітряної тривоги.

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Як стверджує президент, Україна знає, що російський диктатор Володимир Путін уже певний час готував масований удар. Він наголосив, що цієї ночі – саме така загроза.

На його думку, Путін абсолютно відмовляється закінчувати повномасштабну війну проти Україну. Зеленський наголосив, що диктатор РФ хоче здійснювати подальшу агресію проти України, проти інших сусідів та Європи загалом.

Президент додав, що Росію потрібно поставити в умови, де не буде інших альтернатив, окрім миру. Він наголосив, що сили ППО, військові, спецслужби та розвідка роблять усе можливе для захисту України від російських атак.

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