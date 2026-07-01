Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 1 июля: ВСУ уничтожили 1 210 оккупантов и более 1,8 тыс. БпЛА
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали на фронте по меньшей мере 1 210 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 1 июля 2026 года
- личного состава — около 1 404 760 (+1 210) человек;
- танков — 12 069 (+2) ед;
- боевых бронированных машин — 24 856 (+5) ед;
- артиллерийских систем — 45 111 (+71) ед;
- РСЗО — 1 903 (+2) ед;
- средств ПВО — 1 459 (+4) ед;
- самолетов — 436 (+0) ед;
- вертолетов — 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов — 1 782 (+5) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 383 067 (+1 891) ед;
- крылатых ракет — 4 797 (+0) ед;
- кораблей/катеров — 33 (+0) ед;
- подводных лодок — 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 114 499 (+395) ед;
- специальной техники — 4 369 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 589-е сутки.
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