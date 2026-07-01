За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали на фронте по меньшей мере 1 210 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 1 июля 2026 года

личного состава — около 1 404 760 (+1 210) человек;

танков — 12 069 (+2) ед;

боевых бронированных машин — 24 856 (+5) ед;

артиллерийских систем — 45 111 (+71) ед;

РСЗО — 1 903 (+2) ед;

средств ПВО — 1 459 (+4) ед;

самолетов — 436 (+0) ед;

вертолетов — 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов — 1 782 (+5) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 383 067 (+1 891) ед;

крылатых ракет — 4 797 (+0) ед;

кораблей/катеров — 33 (+0) ед;

подводных лодок — 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 114 499 (+395) ед;

специальной техники — 4 369 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 589-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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