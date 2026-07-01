У ніч проти 1 липня підрозділи Сил оборони України атакували низку військових та промислових об’єктів російського противника.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Удари по цілях РФ

Одним із уражених об’єктів стало АТ Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань у Пензенській області РФ. На підприємстві зафіксували влучання та задимлення.

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Зазначене підприємство входить до складу холдингу Російські космічні системи, який є частиною держкорпорації Роскосмос. Підприємство займається розробкою та виробництвом приладів для космічної, авіаційної та військової сфер. Зокрема, там виготовляють компоненти для ракетного озброєння, бортових систем авіації та військових космічних систем.

Масштаби завданих об’єкту збитків наразі уточнюються.

Також ЗСУ уразили кілька об’єктів, які російська армія використовує для забезпечення своїх підрозділів. Серед них — автомобільний міст через річку Малий Кальчик у районі окупованого Гранітного на Донеччині, залізничний міст через річку Тепла поблизу окупованого села Нижньотеплого на Луганщині та логістична переправа у районі Новоочеретуватого Донецької області.

За даними Генштабу, ці об’єкти противник використовував для переміщення своїх військ, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Крім того, уражено склад паливно-мастильних матеріалів російських військ в окупованому Мелітополі, а також склади матеріально-технічного забезпечення у районах Крупки Курської області РФ, Рівнополя Донецької області та Новоєгорівки Харківської області.

Також Сили оборони завдали ударів по п’яти пунктах управління безпілотниками противника у Запорізькій та Донецькій областях. Йдеться про райони Грозового, Залізничного, Удачного, Новоолександрівки та Покровська.

Фото: Supernova+

Джерело : Генштаб ЗСУ

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