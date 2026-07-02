За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 210 боевых столкновений.

Агрессор нанес два ракетных удара (с применением двух ракет), 53 авиационных удара с применением 158 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 6 667 дронов-камикадзе и совершил 2 150 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 590-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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