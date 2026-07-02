Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 2 липня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 210 бойових зіткнень.
Агресор завдав двох ракетних ударів (із застосуванням двох ракет), 53 авіаційних удари із застосуванням 158 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6 667 дронів-камікадзе та здійснив 2 150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 590-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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