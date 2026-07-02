Минулої доби на фронті зафіксовано 210 бойових зіткнень.

Агресор завдав двох ракетних ударів (із застосуванням двох ракет), 53 авіаційних удари із застосуванням 158 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6 667 дронів-камікадзе та здійснив 2 150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 590-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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