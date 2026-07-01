Активность российских войск на фронте за последние месяцы заметно снизилась: количество основных направлений наступления сократилось с 13 до четырех, а интенсивность штурмов упала примерно на треть.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Как изменилось наступление РФ

– Если раньше это было 13 направлений, то сейчас мы можем говорить о семи направлениях. И среди этих семи мы можем выделить, в принципе, четыре основных направления, – рассказал Сырский.

Он добавил, что если, к примеру, рассматривать количество ежедневных наступательных и штурмовых действий за сутки, то их насчитывается 250 при высокой плотности.

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При этом от 45 до 50% из этих наступлений — действия украинской армии, поэтому активность противника значительно снизилась.

– Я не скажу, что вдвое, но на одну треть точно, – заявил главнокомандующий.

Он также подчеркнул, что враг по-прежнему превосходит украинские войска по численности, силам и средствам.

Александр Сырский отметил, что защитники парализуют логистику противника и ведут операции в его тылу, чтобы не допустить переброски вражеских войск между участками фронта, а также уничтожают российские склады. Именно это изменило ситуацию в пользу Сил обороны.

– Мы знаем, что у них сейчас огромные проблемы с обеспечением военной техники топливом… Использование артиллерии также сократилось — я имею в виду количество боеприпасов, которые ежедневно расходуются. Если раньше соотношение между нами и противником по количеству боеприпасов составляло 1 к 2,4–2,6, где-то в этих пределах, то сейчас это 1,6–1,8 в среднем. То есть это опять же работа мидлстрайка, – отметил Сырский.

В то же время ситуация на фронте остается сложной, поэтому главнокомандующий призывает не недооценивать противника.

– Но благодаря действиям наших войск, благодаря детальному планированию операций, сдерживанию противника на основных направлениях, повышению эффективности войск, увеличению потерь врага на основных участках фронта, где ведутся активные боевые действия, мы можем констатировать, что наблюдаются определенные признаки его истощения, – подытожил Сирский.

Напомним, главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что в отдельных регионах России выплата за подписание контракта с Минобороны РФ выросла до $60 тыс.

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