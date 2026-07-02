Ситуация в энергосистеме Украины 2 июля остается под контролем, несмотря на массированную российскую атаку и повреждения энергообъектов в нескольких регионах. Однако часть потребителей в Киеве, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Сумской областях временно остается без света.

Об этом сообщили в ДТЭК и Минэнерго.

Какова ситуация в энергосистеме Украины 2 июня

Отмечается, что ситуация в энергосистеме Украины из-за обстрела такова, что часть киевлян оказались без света.

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В ДТЭК подчеркнули, что в результате ночной массированной атаки пострадали энергообъекты компании.

В Минэнерго уточнили, что также временно без электроснабжения осталась часть потребителей в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях.

– Наиболее сложной остается ситуация в Сумской области. Здесь из-за повреждений энергообъектов в результате боевых действий и обстрелов врага обесточено наибольшее количество потребителей, – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в Донецкой области оккупанты устроили обстрел во время ремонтных работ, в результате чего ранения получили трое работников. Их госпитализировали.

В то же время из-за непогоды без электроснабжения остаются более 70 населенных пунктов во Львовской, Закарпатской, Черниговской и Киевской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Минэнерго подчеркнуло, что применение графиков ограничения электроснабжения сегодня не прогнозируется, однако активное энергопотребление следует перенести на дневное время – с 10:00 до 16:00.

– В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию – с 16:00 до 23:00. Это помогает снизить нагрузку на систему, – подытожили в министерстве.

Напомним, в ночь на 2 июля РФ атаковала Украину ракетами Циркон, Калибр, Искандер и 496 БПЛА.

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