Служба безопасности задержала российского агента, который действовал в одной из ведущих академий Министерства обороны Украины и пытался передать врагу информацию о новейших украинских беспилотниках.

Об этом сообщает СБУ.

Агент РФ шпионил для россиян в академии Минобороны

Военная контрразведка СБУ при содействии министра обороны, главнокомандующего ВСУ и руководства военной академии предотвратила очередную попытку российских спецслужб получить доступ к новейшим украинским разработкам в сфере беспилотных технологий.

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В результате проведенных действий был задержан особо ценный для РФ агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), который осуществлял шпионскую деятельность в одной из ведущих академий Минобороны Украины.

— Как установило расследование, “кротом” вражеской спецслужбы оказался доцент научного центра. По заказу российского ГРУ агент копировал и пересылал куратору из РФ проектную документацию о новейших ударных дронах Сил обороны, — говорится в сообщении.

Также должностное лицо безосновательно признавал неперспективными разработки украинских производителей вооружения, которые проходили экспертную оценку своих тактико-технических характеристик.

Для этого он готовил “негативные” заключения на тестовые проекты беспилотных и роботизированных систем, которые якобы непригодны к использованию в боевых условиях.

Военная контрразведка СБУ документировала каждый шаг подозреваемого.

Благодаря упреждающим действиям Служба безопасности использовала “крота” для дезинформации противника, а также не допустила передачи российской стороне секретных разработок украинского оборонно-промышленного комплекса.

На завершающем этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали агента “на горячем” в его служебном кабинете, когда он пытался передать куратору из России новые документы.

Правоохранители установили, что доцент был завербован представителями российских спецслужб через своего знакомого из РФ.

За выполнение агентурных заданий он рассчитывал получить “должность” в оккупационной администрации врага.

Во время обысков у задержанного изъяли два мобильных телефона и компьютерную технику, которую он использовал для скрытой связи с ГРУ РФ.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплекс мероприятий проводили сотрудники СБУ совместно со следователями Управления СБУ в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Напомним, ранее в Днепропетровской области правоохранители задержали инженера стратегического оборонного предприятия, который сотрудничал с российскими ФСБ и ГРУ.

Мужчина собирал и передавал российской стороне секретные сведения об оборонных заказах.

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