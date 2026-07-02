Кабинет Министров принял решение освободить от проверок недвижимое имущество предприятий, которое было повреждено или уничтожено в результате российских обстрелов.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Мораторий на проверки предприятий, пострадавших от обстрелов РФ

По словам Юлии Свириденко, решение направлено на ускорение восстановления работы бизнеса и снижение административного давления на предпринимателей.

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Отныне проверки не будут проводиться в отношении недвижимого имущества, которое получило повреждения или было уничтожено в результате боевых действий.

Новые нормы также касаются объектов, расположенных в районах активных или возможных боевых действий, а также на временно оккупированных территориях.

От проверок также освободили недвижимость, расположенную на землях рискованного земледелия или на территориях, загрязненных либо потенциально загрязненных взрывоопасными предметами.

В правительстве отметили, что действие этого решения распространяется на десятки тысяч объектов.

Ожидается, что благодаря этому предприятия смогут направить больше ресурсов на восстановление своей деятельности вместо прохождения контрольных процедур.

Государственный контроль будет сохраняться в случаях, когда речь идет о защите жизни и здоровья людей, охране окружающей среды, безопасности государства и выполнении международных обязательств Украины.

Также в правительстве подчеркнули, что для предприятий, пострадавших от российских обстрелов, продолжают действовать другие программы государственной поддержки.

Напомним, в ночь на 2 июля российская оккупационная армия осуществила атаку на Киев.

В результате обстрела погибли 21 человек, 96 человек получили ранения.

В нескольких районах столицы произошли пожары, разрушения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

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