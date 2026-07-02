В ходе военного положения проверки военно-учетных документов стали привычной процедурой. Представителей ТЦК можно встретить на улицах, блокпостах, общественных местах или даже на предприятиях.

Какие документы нужно иметь с собой при проверке ТЦК, могут ли работники центров комплектования требовать паспорт и где заканчиваются их полномочия, читайте в нашем материале.

Перечень проверяемых ТЦК документов

Адвокат Юлия Антонюк в комментарии УНИАН разъяснила, какие нормы законодательства регулируют проверку документов во время мобилизации, которые могут потребовать представители ТЦК и СП и в каких случаях к проверке присоединяется полиция.

Сейчас смотрят

По ее словам, в ходе мобилизационных мероприятий представители территориальных центров комплектования имеют право проверять военно-учетные документы. Такое полномочие определено постановлением Кабинета Министров Украины №560, в котором утвержден порядок проведения призыва граждан во время мобилизации.

Как объясняет Юлия Антонюк, в обществе часто ошибочно полагают, что работники ТЦК могут проверять любые документы. В действительности закон четко определяет пределы их полномочий. Речь идет именно о документах военного учета, а не о каких-либо личных документах гражданина.

По словам адвоката, есть разница между проверкой военно-учетных документов и установлением личности. Это две разные процедуры, которые регулируются разными нормативно-правовыми актами.

Какие документы нужно иметь с собой при проверке ТЦК

Военнообязанным гражданам следует иметь при себе военно-учетный документ, ведь именно его могут попросить предъявить представители ТЦК.

Если же возникает необходимость установить личность, такие полномочия уже принадлежат полицейским. Это предусмотрено статьей 32 закона Украины О Национальной полиции, которая определяет случаи, когда правоохранители могут требовать документы, удостоверяющие личность.

Юлия Антонюк отмечает, что представители ТЦК и сотрудники полиции выполняют разные функции, поэтому их полномочия нельзя отождествлять.

Какие документы проверяют ТЦК на блокпостах и ​​на улице

Независимо от места проведения проверки на улице, блокпосте или предприятии порядок действий представителей ТЦК остается одинаковым.

Перед тем, как предъявлять документы, гражданин имеет право убедиться, что перед ним действительно уполномоченное лицо. Как отмечает адвокат, работник ТЦК должен назвать свою фамилию, должность, предъявить служебное удостоверение и сообщить, на каком основании проводится проверка.

Только после этого можно переходить к проверке военно-учетных документов.

Могут ли работники ТЦК потребовать паспорт и задерживать человека

Именно этот вопрос часто вызывает споры. По словам Юлии Антонюк, проверка военно-учетного документа сама по себе не дает работникам ТЦК права применять принудительные меры.

Иными словами, проверка документов не означает, что человека могут насильно доставить в территориальный центр комплектования. Такие действия возможны только в случаях и порядке, определенных законом, а полномочия по установлению личности и применению мер принуждения принадлежат Национальной полиции.

Как поступить, если возникли сомнения относительно полномочий представителей ТЦК

Если человек не уверен, что документы проверяет работник ТЦК, он имеет полное право попросить показать служебное удостоверение.

Как пояснила Юлия Антонюк, удостоверение является документом, подтверждающим полномочия должностного лица. Если его не предъявляют, гражданин может отказаться показывать свои документы до того момента, пока не будет подтверждено, кто именно проводит проверку.

Отдельно адвокат обращает внимание еще на одну важную деталь. Закон обязывает предъявить документы, но не передавать их в руки. Такая разница имеет практическое значение, ведь иногда после передачи документов возникают конфликтные ситуации, потому что представители ТЦК могут отбирать паспорт или военный билет.

Список документов, которые представители ТЦК не могут требовать

Полномочия работников ТЦК не распространяются на документы, не имеющие отношения к военному учету.

По словам адвоката, граждане не обязаны показывать:

банковские документы;

информацию о счетах или доходах;

документы по имуществу;

медицинские справки, если они не связаны с военным учетом;

личные записи или гражданско-правовые договоры.

Требование предоставить такие документы не предусмотрено действующим законодательством.

Следовательно, проверка документов при мобилизации имеет четкие правовые пределы. Согласно постановлению №560 представители ТЦК могут проверять военно-учетные документы. Статья 32 закона Украины О Национальной полиции определяет полномочия полицейских по установлению лица и проверки документов, которые его удостоверяют.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.