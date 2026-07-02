Під час воєнного стану перевірки військово-облікових документів стали звичною процедурою. Представників ТЦК можна зустріти на вулицях, блокпостах, у громадських місцях чи навіть на підприємствах.

Які документи треба мати з собою під час перевірки ТЦК, чи можуть працівники центрів комплектування вимагати паспорт та де закінчуються їхні повноваження, читайте в нашому матеріалі.

Перелік документів, які перевіряє ТЦК

Адвокатка Юлія Антонюк у коментарі УНІАН роз’яснила, які норми законодавства регулюють перевірку документів під час мобілізації, що можуть вимагати представники ТЦК та СП і в яких випадках до перевірки долучається поліція.

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За її словами, під час мобілізаційних заходів представники територіальних центрів комплектування мають право перевіряти військово-облікові документи. Таке повноваження визначене постановою Кабінету Міністрів України №560, в якій затверджено порядок проведення призову громадян під час мобілізації.

Як пояснює Юлія Антонюк, у суспільстві часто помилково вважають, що працівники ТЦК можуть перевіряти будь-які документи. Насправді закон чітко визначає межі їхніх повноважень. Йдеться саме про документи військового обліку, а не про будь-які особисті документи громадянина.

За словами адвокатки, є різниця між перевіркою військово-облікових документів і встановленням особи. Це дві різні процедури, які регулюються різними нормативно-правовими актами.

Які документи треба мати з собою під час перевірки ТЦК

Військовозобов’язаним громадянам варто мати при собі військово-обліковий документ, адже саме його можуть попросити пред’явити представники ТЦК.

Якщо ж виникає необхідність встановити особу, то такі повноваження вже належать поліцейським. Це передбачено статтею 32 закону України Про Національну поліцію, яка визначає випадки, коли правоохоронці можуть вимагати документи, що посвідчують особу.

Юлія Антонюк наголошує, що представники ТЦК та працівники поліції виконують різні функції, тому їхні повноваження не можна ототожнювати.

Які документи перевіряють ТЦК на блокпостах та на вулиці

Незалежно від місця проведення перевірки, на вулиці, блокпості чи підприємстві, порядок дій представників ТЦК залишається однаковим.

Перед тим як пред’являти документи, громадянин має право переконатися, що перед ним справді уповноважена особа. Як зазначає адвокатка, працівник ТЦК повинен назвати своє прізвище, посаду, пред’явити службове посвідчення та повідомити, на якій підставі проводиться перевірка.

Лише після цього можна переходити до перевірки військово-облікових документів.

Чи можуть працівники ТЦК вимагати паспорт та затримувати людину

Саме це питання найчастіше викликає суперечки. За словами Юлії Антонюк, перевірка військово-облікового документа сама по собі не дає працівникам ТЦК права застосовувати примусові заходи.

Іншими словами, перевірка документів не означає, що людину можуть силоміць доставити до територіального центру комплектування. Такі дії можливі лише у випадках і порядку, визначених законом, а повноваження щодо встановлення особи та застосування заходів примусу належать Національній поліції.

Як діяти, якщо виникли сумніви щодо повноважень представників ТЦК

Якщо людина не впевнена, що документи перевіряє саме працівник ТЦК, вона має повне право попросити показати службове посвідчення.

Як пояснила Юлія Антонюк, посвідчення є документом, який підтверджує повноваження посадової особи. Якщо його не пред’являють, громадянин може відмовитися показувати свої документи до моменту, поки не буде підтверджено, хто саме проводить перевірку.

Окремо адвокатка звертає увагу ще на одну важливу деталь. Закон зобов’язує пред’явити документи для огляду, але не передавати їх у руки. Така різниця має практичне значення, адже інколи після передачі документів виникають конфліктні ситуації, бо представники ТЦК можуть відбирати паспорт чи військовий квиток.

Перелік документів, які представники ТЦК не можуть вимагати

Повноваження працівників ТЦК не поширюються на документи, які не мають стосунку до військового обліку.

За словами адвокатки, громадяни не зобов’язані показувати:

банківські документи;

інформацію про рахунки чи доходи;

документи щодо майна;

медичні довідки, якщо вони не пов’язані з військовим обліком;

особисті записи або цивільно-правові договори.

Вимога надати такі документи не передбачена чинним законодавством.

Отже, перевірка документів під час мобілізації має чіткі правові межі. Відповідно до постанови №560, представники ТЦК можуть перевіряти військово-облікові документи. Натомість стаття 32 закону України Про Національну поліцію визначає повноваження поліцейських щодо встановлення особи та перевірки документів, що її посвідчують.

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