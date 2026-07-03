На территории Украины не планируют применять графики отключения электроэнергии в течение субботы, 4 июля.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Графики отключения света на 4 июля не будут применяться

Завтра, в субботу, не прогнозируется применение графиков отключения электричества в Киеве, области и ряде других регионов Украины.

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Однако в Укрэнерго просят потребителей перенести пользование мощными электроприборами на дневное время – с 11:00 до 16:00.

В то же время в компании призывают потреблять электроэнергию бережливо в течение вечернего периода.

Утром 3 июля в ряде областей Украины применили аварийные отключения электроэнергии из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары.

Как сообщали в Укрэнерго, в течение некоторого времени не действовали графики почасовых отключений света.

По информации компании, ограничения отменили сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

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