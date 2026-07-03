Будут ли действовать графики отключения электричества 4 июля: ответ Укрэнерго
На территории Украины не планируют применять графики отключения электроэнергии в течение субботы, 4 июля.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.
Графики отключения света на 4 июля не будут применяться
Завтра, в субботу, не прогнозируется применение графиков отключения электричества в Киеве, области и ряде других регионов Украины.
Однако в Укрэнерго просят потребителей перенести пользование мощными электроприборами на дневное время – с 11:00 до 16:00.
В то же время в компании призывают потреблять электроэнергию бережливо в течение вечернего периода.
Утром 3 июля в ряде областей Украины применили аварийные отключения электроэнергии из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары.
Как сообщали в Укрэнерго, в течение некоторого времени не действовали графики почасовых отключений света.
По информации компании, ограничения отменили сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.