На території України не планують застосовувати графіки відключення електроенергії протягом суботи, 4 липня.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.

Графіки відключення світла на 4 липня не застосовуватимуть

Завтра, у суботу, не прогнозується застосування графіків відключення електрики у Києві, області та низці інших регіонів України.

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Проте в Укренерго просять споживачів перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 11:00 до 16:00.

Водночас у компанії закликають споживати електроенергію ощадливо протягом вечірнього періоду.

Вранці 3 липня у низці областей України застосували аварійні відключення електроенергії через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки.

Як повідомляли в Укренерго, протягом певного часу не діяли графіки погодинних відключень світла.

За інформацією компанії, обмеження скасували одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

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