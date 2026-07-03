Чи діятимуть графіки відключення електрики 4 липня: відповідь Укренерго
На території України не планують застосовувати графіки відключення електроенергії протягом суботи, 4 липня.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.
Графіки відключення світла на 4 липня не застосовуватимуть
Завтра, у суботу, не прогнозується застосування графіків відключення електрики у Києві, області та низці інших регіонів України.
Проте в Укренерго просять споживачів перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 11:00 до 16:00.
Водночас у компанії закликають споживати електроенергію ощадливо протягом вечірнього періоду.
Вранці 3 липня у низці областей України застосували аварійні відключення електроенергії через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки.
Як повідомляли в Укренерго, протягом певного часу не діяли графіки погодинних відключень світла.
За інформацією компанії, обмеження скасували одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.