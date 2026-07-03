Реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки в ближайшее время будет представлена на рассмотрение Кабинета Министров.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил заместитель министра обороны Василий Шкураков.

Реформа ТЦК

По его словам, Министерство обороны уже завершает подготовку соответствующих изменений.

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— Реформа будет. Она готовится. В ближайшее время готовится её представление на заседании правительства, — сказал Шкураков.

В Минобороны ранее сообщали, что трансформация системы мобилизации и рекрутинга станет вторым этапом масштабной военной реформы. Заместитель министра обороны Мстислав Баник ещё 15 июня заявлял, что соответствующие изменения планируют реализовать в ближайшее время.

Первый этап реформы уже стартовал.

По словам министра обороны Михаила Федорова, первый этап предусматривает комплексное обновление системы прохождения военной службы. В частности, речь идет о введении новых форматов контрактов, определении четких сроков службы и повышении уровня денежного обеспечения военнослужащих.

Следующий этап должен охватить комплексное реформирование процессов рекрутинга и мобилизации, в том числе работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Подробности предстоящей реформы в Министерстве обороны пока не раскрывают.

О том, что именно предусматривает реформа ТЦК, читайте на Фактах ICTV.

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