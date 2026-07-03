Против Герасимова открыли уголовное производство после атаки на Киев 2 июля
- СБУ и Офис генпрокурора возбудили уголовное производство в отношении начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
- Украинское следствие считает Герасимова причастным к планированию массированных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора возбудили уголовное дело в отношении начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, которого следствие считает причастным к организации массированных ракетно-дроновых ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Дело в отношении Герасимова: что известно
Валерий Герасимов, согласно материалам дела, непосредственно причастен к массированным ракетно-авиационным ударам по гражданской инфраструктуре Украины, включая воздушную атаку РФ по Киеву и области 2 июля этого года.
– В результате вражеского обстрела есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Также разрушены или повреждены многоквартирные дома, жилые дома частного сектора и социальные объекты, – говорится в сообщении.
В СБУ подчеркнули, что именно по указаниям Герасимова подчиненные ему оккупанты занимаются планированием, подготовкой и осуществлением воздушных атак на Украину.
Для этого используются бомбардировщики, корабли-ракетоносцы и наземные оперативно-тактические ракетные комплексы.
– Масштабные обстрелы Россией гражданских объектов Украины являются прямым нарушением статей 51, 52 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
На основании задокументированных фактов следователи Службы безопасности расследуют преступления Герасимова по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, а также отдача приказа о совершении таких действий).
Напомним, в ночь на 2 июля российская оккупационная армия совершила массированную атаку на Киев.
В результате обстрела погибли десятки людей, около сотни – получили ранения.
В нескольких районах столицы произошли пожары, разрушения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.