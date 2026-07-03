Проти Герасимова відкрили кримінальне провадження після атаки на Київ 2 липня
- СБУ та Офіс генпрокурора відкрили кримінальне провадження щодо начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.
- Українське слідство вважає Герасимова причетним до планування масованих ударів по цивільній інфраструктурі України.
Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора відкрили кримінальне провадження щодо начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, якого слідство вважає причетним до організації масованих ракетно-дронових ударів по цивільній інфраструктурі України.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Провадження щодо Герасимова: що відомо
Валерій Герасимов, за матеріалами справи, безпосередньо причетний до масованих ракетно-авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема повітряної атаки РФ по Києву та області 2 липня цього року.
– Унаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені цивільні жителі. Також зруйновано або пошкоджено багатоквартирні будинки, помешкання приватного сектору та соціальні об’єкти, – йдеться у повідомленні.
У СБУ наголосили, що саме за вказівками Герасимова підпорядковані йому окупанти займаються плануванням, підготовкою та здійсненням повітряних нападів на Україну.
Для цього РФ використовує бомбардувальники, кораблі-ракетоносії та наземні оперативно-тактичні ракетні комплекси.
– Масштабні обстріли Росією цивільних об’єктів України є прямим порушенням статей 51, 52 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.
На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки розслідують злочини Герасимова за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, а також віддання наказу про вчинення таких дій).
Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на Київ.
Унаслідок обстрілу загинули десятки людей, близько сотні – дістали поранень.
У кількох районах столиці сталися пожежі, руйнування житлових будинків і об’єктів цивільної інфраструктури.