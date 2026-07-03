Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора відкрили кримінальне провадження щодо начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, якого слідство вважає причетним до організації масованих ракетно-дронових ударів по цивільній інфраструктурі України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Провадження щодо Герасимова: що відомо

Валерій Герасимов, за матеріалами справи, безпосередньо причетний до масованих ракетно-авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема повітряної атаки РФ по Києву та області 2 липня цього року.

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– Унаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені цивільні жителі. Також зруйновано або пошкоджено багатоквартирні будинки, помешкання приватного сектору та соціальні об’єкти, – йдеться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що саме за вказівками Герасимова підпорядковані йому окупанти займаються плануванням, підготовкою та здійсненням повітряних нападів на Україну.

Для цього РФ використовує бомбардувальники, кораблі-ракетоносії та наземні оперативно-тактичні ракетні комплекси.

– Масштабні обстріли Росією цивільних об’єктів України є прямим порушенням статей 51, 52 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.

На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки розслідують злочини Герасимова за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, а також віддання наказу про вчинення таких дій).

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на Київ.

Унаслідок обстрілу загинули десятки людей, близько сотні – дістали поранень.

У кількох районах столиці сталися пожежі, руйнування житлових будинків і об’єктів цивільної інфраструктури.

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