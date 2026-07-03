Российские войска начали использовать на Покровском направлении новейший дрон БМ-35 с системой связи Starlink, который украинские военные называют аналогом Шахеда меньшего размера.

Об этом рассказал командир 7 корпуса ДШВ, бригадный генерал Евгений Ласийчук.

Как РФ использует дрон БМ-35 в Покровске

По словам Евгения Ласийчука, украинские войска продолжают удерживать северные окраины Покровска.

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– Несмотря на то, что здесь находится самая крупная группировка войск противника на этом направлении – группировка войск Центр. Она выполняет задачи силами подразделений 41 и 51 армий. Также она пытается задействовать подразделения БПЛА Рубикон, – рассказал командир в интервью РБК-Украина.

Ласийчук отметил, что этот участок фронта стал испытательной площадкой для таких подразделений. Он пояснил, что все новейшие средства очень часто применяются именно там.

– Недавно здесь был замечен дрон БМ-35. Это новейшее средство, аналог Шахеда, но меньшего размера. Этот дрон пытался поразить нашу технику на довольно большом расстоянии, почти в тылу, при этом используя средства связи Starlink, – пояснил командир 7 корпуса.

Что известно о дроне БМ-35 со Starlink

Военный эксперт, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флэш) рассказывал, что известно о дроне БМ-35 со Starlink.

Он заявил, что БМ-35, который также называют Италмас, в настоящее время занимает второе место по массе, дальности полета и весу боевой части среди ударных дронов противника.

Характеристики дрона БМ-35 со Starlink:

Управляется с помощью видеокамеры, что помогает оператору видеть цель в режиме реального времени.

Starlink помогает ему быть неуязвимым для украинских средств РЭБ.

Имеет дальность полета до 500 км.

Существует в двух вариантах в одном корпусе – либо БМ с двухцилиндровым двигателем, способным нести до 15 кг боевой части, причем боевая часть может состоять из 1–3 боеприпасов; либо БМ с четырехцилиндровым двигателем и возможностью нести боевую часть весом 27 килограммов. Фактически это половина заряда Шахеда.

Скорость движения – крейсерская, около 120 км/ч.

Тянущий винт находится в носовой части.

На некоторых моделях дополнительно устанавливают тепловизоры для ночной охоты.

Имеет систему детонации с четырьмя датчиками и взрывается в 99,5% случаев.

Ранее на фронте из-за блокировки Starlink для россиян сократилось количество штурмов РФ.

Фото: Флеш

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