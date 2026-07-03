РФ начала применять в Покровске дрон БМ-35 со Starlink: что о нем известно
- По словам командира 7-го корпуса ДШВ Евгения Ласийчука, БМ-35 является аналогом Шахеда, но имеет меньшие размеры.
- Новый БПЛА пытался поразить украинскую технику на значительном расстоянии от линии фронта, почти в тыловых районах.
Российские войска начали использовать на Покровском направлении новейший дрон БМ-35 с системой связи Starlink, который украинские военные называют аналогом Шахеда меньшего размера.
Об этом рассказал командир 7 корпуса ДШВ, бригадный генерал Евгений Ласийчук.
Как РФ использует дрон БМ-35 в Покровске
По словам Евгения Ласийчука, украинские войска продолжают удерживать северные окраины Покровска.
– Несмотря на то, что здесь находится самая крупная группировка войск противника на этом направлении – группировка войск Центр. Она выполняет задачи силами подразделений 41 и 51 армий. Также она пытается задействовать подразделения БПЛА Рубикон, – рассказал командир в интервью РБК-Украина.
Ласийчук отметил, что этот участок фронта стал испытательной площадкой для таких подразделений. Он пояснил, что все новейшие средства очень часто применяются именно там.
– Недавно здесь был замечен дрон БМ-35. Это новейшее средство, аналог Шахеда, но меньшего размера. Этот дрон пытался поразить нашу технику на довольно большом расстоянии, почти в тылу, при этом используя средства связи Starlink, – пояснил командир 7 корпуса.
Что известно о дроне БМ-35 со Starlink
Военный эксперт, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флэш) рассказывал, что известно о дроне БМ-35 со Starlink.
Он заявил, что БМ-35, который также называют Италмас, в настоящее время занимает второе место по массе, дальности полета и весу боевой части среди ударных дронов противника.
Характеристики дрона БМ-35 со Starlink:
- Управляется с помощью видеокамеры, что помогает оператору видеть цель в режиме реального времени.
- Starlink помогает ему быть неуязвимым для украинских средств РЭБ.
- Имеет дальность полета до 500 км.
- Существует в двух вариантах в одном корпусе – либо БМ с двухцилиндровым двигателем, способным нести до 15 кг боевой части, причем боевая часть может состоять из 1–3 боеприпасов; либо БМ с четырехцилиндровым двигателем и возможностью нести боевую часть весом 27 килограммов. Фактически это половина заряда Шахеда.
- Скорость движения – крейсерская, около 120 км/ч.
- Тянущий винт находится в носовой части.
- На некоторых моделях дополнительно устанавливают тепловизоры для ночной охоты.
- Имеет систему детонации с четырьмя датчиками и взрывается в 99,5% случаев.
Ранее на фронте из-за блокировки Starlink для россиян сократилось количество штурмов РФ.
Фото: Флеш