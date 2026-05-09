В Покровске зафиксировано присутствие 90-й танковой дивизии ВС РФ. Российские оккупанты накапливают в городе личный состав и технику, планируя дальнейшие наступательные действия.

Об этом сообщает 7-й корпус ДШВ.

Ситуация на Покровском направлении

В Покровске Силы обороны уничтожили часть орудий оккупантов.

В Мирнограде россияне разворачивают пункты управления и пытаются использовать город как плацдарм для прорыва в направлении Родинского. На этом направлении с начала мая только 38-я ОБрМП ВСУ поразила 11 единиц артиллерийской техники врага.

Сейчас враг сосредоточен на захвате населенного пункта Гришино. На этом направлении действуют несколько российских подразделений.

Долгое время вражеская пехота пыталась продвигаться непосредственно в Гришино, другая – обходить поселок открытым полем и двигаться на север, в сторону Васильевки, сообщают в 7 корпусе ДШВ.

Силы обороны обстреливают врага из всех имеющихся средств – из артиллерии, авиации и FPV-дронов и т.д.

На днях в южной части Гришино наши защитники из стрелкового оружия ликвидировали двух российских штурмовиков. Оккупанты приблизились к укрытию, где одного сразу и ликвидировали, а второй ошибочно решил, что ему удалось прорвать оборону украинцев, и начал еще приближаться. Однако в ответ получил очередь из автомата.

С начала мая подразделения в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ликвидировали и ранили 329 россиян. Также украинские военные уничтожили и повредили более 40 единиц различной техники, в частности пушки.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что РФ в срочном порядке развертывает ещё четыре полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия украинским ударным беспилотникам. В 2026 году Москва планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых модулей для дронов различных типов.

