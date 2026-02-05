Російські сили зменшили кількість штурмів на фронті після домовленості України і SpaceX про блокування незареєстрованих терміналів супутникового інтернету Starlink, підтверджують джерела Радіо Свобода у Генштабі ЗСУ.

Через блокування Starlink кількість штурмів росіян зменшилась

Кількість штурмів подекуди зменшилася, а на деяких ділянках вони взагалі припинилися.

У зведенні на 16:00 5 лютого Генштаб ЗСУ інформує про 56 бойових зіткнень на фронті від початку доби.

Зараз дивляться

Міністр оборони України Михайло Федоров сьогодні раніше повідомив, що внесені до “білого списку” термінали супутникового інтернету Starlink працюють, а ті, що знаходяться у користуванні російських військових – заблоковані.

За його словами, процес верифікації терміналів Starlink продовжується.

Про те, що в російської армії на фронті припинив працювати Starlink повідомили російські так звані військові кореспонденти, які пишуть про великий збій супутникового інтернету після домовленості України і SpaceX про блокування незареєстрованих терміналів.

До того ж, в окупованих містах припинив працювати супутниковий інтернет, де ним користувалися через відсутність зв’язку, повідомляв проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.

Експерт зі зв’язку і радник міністра оборони України Сергій Флеш Бескрестнов написав у своєму каналі, що у ворога на фронтах “навіть не проблема, у противника катастрофа”.

– На багатьох ділянках зупинені штурмові дії. По наших військах з’ясували, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні Starlink, – пише він.

Український експерт з безпілотної авіації Павло Кащук раніше повідомив, що Росія почала серійно інтегрувати термінали супутникового зв’язку Starlink у свої ударні дрони Шахед, Гербера, БМ35 і Молния. Також це підтвердив і Федоров на заході Армія дронів – 2025.

Згодом міністр оборони Михайло Федоров уточнив, що Міністерство оборони співпрацює з американською компанією SpaceX через використання зв’язку Starlink для роботи російських дронів і “уже вирішує проблему”.

Нагадаємо, що 1 лютого генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що заходи, вжиті його компанією для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, схоже, “дали результат”.

Джерело : Радіо Свобода

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.