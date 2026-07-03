Російські війська почали використовувати на Покровському напрямку новітній дрон БМ-35 із системою зв’язку Starlink, який українські військові називають аналогом Шахеда меншого розміру.

Про це розповів командир 7 корпусу ДШВ, бригадний генерал Євген Ласійчук.

Як РФ використовує дрон БМ-35 у Покровську

За словами Євгена Ласійчука, українські війська продовжують утримувати північні околиці Покровська.

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– Попри те, що тут найбільше угруповання військ ворога на цьому напрямку – угруповання військ Центр. Воно виконує завдання силами підрозділів 41 та 51 армій. Також намагається застосовувати підрозділи БПЛА Рубікон, – розповів командир в інтерв’ю РБК-Україна.

Ласійчук зауважив, що ця ділянка фронту стала випробувальним майданчиком для таких підрозділів. Він пояснив, що всі новітні засоби дуже часто застосовуються саме там.

– Нещодавно тут був помічений дрон БМ-35. Це новітній засіб, аналог Шахеда, але меншої форми. Цей дрон намагався уразити нашу техніку на досить великій відстані, майже в тилу, при цьому застосовуючи засоби зв’язку Starlink, – пояснив командир 7 корпусу.

Що відомо про дрон БМ-35 зі Starlink

Військовий експерт, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) розповідав, що відомо про дрон БМ-35 зі Starlink.

Він заявив, що БМ-35, який також називають Італмас, наразі посідає друге місце за масовістю, дальністю польоту та вагою бойової частини серед ударних дронів ворога.

Характеристики дрона БМ-35 зі Starlink:

Керується за допомогою відеокамери, що допомагає оператору бачити ціль у реальному часі.

Starlink допомагає йому бути нечутливим до українських засобів РЕБ.

Має дальність польоту до 500 км.

Буває двох типів в одному корпусі – або БМ з двоциліндровим двигуном, який здатний нести до 15 кг бойової частини, де бойова частина може складатися з 1-3 боєприпасів; або БМ з чотирициліндровим двигуном і можливістю нести бойову частину вагою 27 кілограмів. Фактично, це половина заряду Шахеда.

Швидкість руху – крейсерська, близько 120 км/год.

Тягнучий гвинт — у носовій частині.

На деяких моделях додатково встановлюють тепловізори для нічного полювання.

Має систему детонації з чотирма датчиками і вибухає в 99,5% випадків.

Раніше на фронті через блокування Starlink для росіян скоротилася кількість штурмів РФ.

Фото: Флеш

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