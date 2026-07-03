В Дарницком районе Киева завершили поисковые работы в разрушенном девятиэтажном доме.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Дарницком районе Киева завершены поиски в девятиэтажке

По информации ГСЧС, хотя в Дарницком районе в разрушенной девятиэтажке завершены поиски, но продолжаются аварийно-восстановительные работы. Здесь деблокировали тела 10 погибших из-под завалов.

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В ГСЧС рассказали, что в результате российской атаки на Киев погибли 30 человек.

Еще по трем адресам в Дарницком районе продолжаются работы по ликвидации последствий массированного обстрела.

На местах разрушений жилых домов идет разбор аварийных конструкций и вывоз строительного мусора.

По состоянию на утро 3 июля, 10 человек не выходили на связь после обстрела Киева, о чем сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам городского главы Киева Виталия Кличко, пропавшей без вести считается 15-летняя девочка и родители 10-летнего мальчика.

По информации ГСЧС, известно о 99 пострадавших в Киеве в результате российской атаки в ночь на 2 июля.

Фото : ДСНС

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