У Дарницькому районі Києва завершено пошуки в дев’ятиповерхівці: названо кількість жертв
У Дарницькому районі Києва завершили пошукові роботи у зруйнованому дев’ятиповерховому будинку.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
У Дарницькому районі Києва завершено пошуки в дев’ятиповерхівці
За інформацією ДСНС, хоча у Дарницькому районі в зруйнованій дев’ятиповерхівці завершено пошуки, але тривають аварійно-відновлювальні роботи. Тут деблокували тіла 10 загиблих з-під завалів.
У ДСНС розповіли, що загалом внаслідок російської атаки на Київ загинули 30 людей.
Ще за трьома адресами у Дарницькому районі тривають роботи з ліквідації наслідків масованого обстрілу.
На місцях руйнувань житлових будинків триває розбір аварійних конструкцій та вивезення будівельного сміття.
Станом на ранок 3 липня, 10 людей не виходили на зв’язок після обстрілу Києва, про що повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами міського глави Києва Віталія Кличка, зниклою безвісти вважається 15-річна дівчинка та батьки 10-річного хлопчика.
За інформацією ДСНС, відомо про 99 постраждалих у Києві внаслідок російської атаки в ніч на 2 липня.