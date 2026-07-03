У Дарницькому районі Києва завершили пошукові роботи у зруйнованому дев’ятиповерховому будинку.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У Дарницькому районі Києва завершено пошуки в дев’ятиповерхівці

За інформацією ДСНС, хоча у Дарницькому районі в зруйнованій дев’ятиповерхівці завершено пошуки, але тривають аварійно-відновлювальні роботи. Тут деблокували тіла 10 загиблих з-під завалів.

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У ДСНС розповіли, що загалом внаслідок російської атаки на Київ загинули 30 людей.

Ще за трьома адресами у Дарницькому районі тривають роботи з ліквідації наслідків масованого обстрілу.

На місцях руйнувань житлових будинків триває розбір аварійних конструкцій та вивезення будівельного сміття.

Станом на ранок 3 липня, 10 людей не виходили на зв’язок після обстрілу Києва, про що повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами міського глави Києва Віталія Кличка, зниклою безвісти вважається 15-річна дівчинка та батьки 10-річного хлопчика.

За інформацією ДСНС, відомо про 99 постраждалих у Києві внаслідок російської атаки в ніч на 2 липня.

Фото : ДСНС

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