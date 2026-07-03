Оккупационные администрации Керчи и Феодосии получили приказ до конца суток 3 июля эвакуировать документы и технику, а сотрудникам рекомендовали не выходить на работу 4 июля.

Об этом сообщило партизанское движение Атеш.

Эвакуация документов в Керчи и Феодосии: что известно

По информации движения, срочный приказ поступил от так называемых властей Крыма. Он предусматривает полный вывоз ценных документов и техники из оккупационных администраций Керчи и Феодосии до 3 июля включительно.

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В Атеш утверждают, что аналогичное распоряжение получили и некоторые другие оккупационные администрации на полуострове.

Кроме того, по данным партизан, часть чиновников, имевших доступ к служебному транспорту и топливу, оформила больничные или отпуска и выехала в Краснодарский край РФ.

В движении предполагают, что такие действия могут быть связаны с подготовкой оккупационных властей к возможным новым ударам по военным объектам в Крыму.

Атеш также напомнил, что ранее сообщал о переходе оперативного штаба оккупантов на круглосуточный режим работы. По утверждению движения, после этого украинские силы нанесли один из самых масштабных ударов по военным объектам РФ в Крыму за последние месяцы.

В то же время независимого подтверждения этой информации пока нет.

Ранее в Силах беспилотных систем заявили, что в течение 48 часов, 1 и 2 июля, нанесли удары по 12 электроподстанциям и 1 газораспределительной станции на временно оккупированных территориях Украины.

По словам командующего СБС Роберта Бровди (Мадяра), под удары попали энергетические объекты в оккупированном Крыму, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Также был поражен склад горюче-смазочных материалов в Мелитополе.

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