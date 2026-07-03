Окупаційні адміністрації Керчі та Феодосії отримали наказ до кінця доби 3 липня евакуювати документи й техніку, а працівникам рекомендували не виходити на роботу 4 липня.

Про це повідомив партизанський рух Атеш.

Евакуація документів у Керчі та Феодосії: що відомо

За інформацією руху, терміновий наказ надійшов від так званої влади Криму. Він передбачає повне вивезення цінних документів і техніки з окупаційних адміністрацій Керчі та Феодосії до 3 липня включно.

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У Атеш стверджують, що аналогічне розпорядження отримали й деякі інші окупаційні адміністрації на півострові.

Також, за даними партизанів, частина чиновників, які мали доступ до службового транспорту та пального, оформила лікарняні або відпустки й виїхала до Краснодарського краю РФ.

У русі припускають, що такі дії можуть бути пов’язані з підготовкою окупаційної влади до можливих нових ударів по військових об’єктах у Криму.

Атеш також нагадав, що раніше повідомляв про переведення оперативного штабу окупантів на цілодобовий режим роботи. За твердженням руху, після цього українські сили завдали одного з наймасштабніших ударів по військових об’єктах РФ у Криму за останні місяці.

Водночас незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Раніше в Силах безпілотних систем заявили, що протягом 48 годин, 1 та 2 липня, уразили 12 електропідстанцій та 1 газорозподільнустанцію на тимчасово окупованих територіях України.

За словами командувача СБС Роберта Бровді (Мадяра), під удари потрапили енергетичні об’єкти в окупованому Криму, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

Також було уражено склад паливно-мастильних матеріалів у Мелітополі.

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