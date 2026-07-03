У Керчі та Феодосії окупаційні адміністрації вивозять документи — Атеш
Окупаційні адміністрації Керчі та Феодосії отримали наказ до кінця доби 3 липня евакуювати документи й техніку, а працівникам рекомендували не виходити на роботу 4 липня.
Про це повідомив партизанський рух Атеш.
Евакуація документів у Керчі та Феодосії: що відомо
За інформацією руху, терміновий наказ надійшов від так званої влади Криму. Він передбачає повне вивезення цінних документів і техніки з окупаційних адміністрацій Керчі та Феодосії до 3 липня включно.
У Атеш стверджують, що аналогічне розпорядження отримали й деякі інші окупаційні адміністрації на півострові.
Також, за даними партизанів, частина чиновників, які мали доступ до службового транспорту та пального, оформила лікарняні або відпустки й виїхала до Краснодарського краю РФ.
У русі припускають, що такі дії можуть бути пов’язані з підготовкою окупаційної влади до можливих нових ударів по військових об’єктах у Криму.
Атеш також нагадав, що раніше повідомляв про переведення оперативного штабу окупантів на цілодобовий режим роботи. За твердженням руху, після цього українські сили завдали одного з наймасштабніших ударів по військових об’єктах РФ у Криму за останні місяці.
Водночас незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Раніше в Силах безпілотних систем заявили, що протягом 48 годин, 1 та 2 липня, уразили 12 електропідстанцій та 1 газорозподільнустанцію на тимчасово окупованих територіях України.
За словами командувача СБС Роберта Бровді (Мадяра), під удари потрапили енергетичні об’єкти в окупованому Криму, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.
Також було уражено склад паливно-мастильних матеріалів у Мелітополі.