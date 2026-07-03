У Львові на вулиці Зеленій виявили предмет, схожий на гранату.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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За словами Садового, підозрілий предмет на проїжджій частині вчасно помітив водій тролейбуса №24.

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Водій зупинив транспортний засіб перед небезпечним предметом та оперативно евакуював усіх пасажирів.

На місце прибули правоохоронці та вибухотехніки. Рух транспорту на цій ділянці не перекривали — поліція регулювала рух і пропускала автомобілі.

Згодом вибухотехніки вилучили предмет із проїжджої частини.

За попередньою інформацією, це могла бути навчальна граната або граната без вибухового заряду.

Пізніше Садовий повідомив, що вибухотехніки оглянули виявлений предмет і встановили, що він є не бойовою гранатою, а піротехнічним виробом.

Предмет вилучили для подальшої утилізації. Обставини, за яких він опинився посеред дороги, з’ясовують слідчі.

Відомо, що унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, наприкінці лютого у Львові вже знаходили небезпечний боєприпас. Тоді у дворі на вулиці Володимира Великого двірничка виявила замасковану бойову гранату біля контейнерного майданчика.

Вибухотехніки підтвердили, що боєприпас був справжнім, після чого його безпечно знешкодили.

Фото: Андрій Садовий

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