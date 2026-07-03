У Львові водій тролейбуса помітив гранату посеред дороги: пасажирів евакуювали
- На вулиці Зеленій у Львові виявили предмет, схожий на гранату.
- Водій тролейбуса №24 евакуював пасажирів.
- Вибухотехніки вилучили небезпечний предмет із дороги.
У Львові на вулиці Зеленій виявили предмет, схожий на гранату.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
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За словами Садового, підозрілий предмет на проїжджій частині вчасно помітив водій тролейбуса №24.
Водій зупинив транспортний засіб перед небезпечним предметом та оперативно евакуював усіх пасажирів.
На місце прибули правоохоронці та вибухотехніки. Рух транспорту на цій ділянці не перекривали — поліція регулювала рух і пропускала автомобілі.
Згодом вибухотехніки вилучили предмет із проїжджої частини.
За попередньою інформацією, це могла бути навчальна граната або граната без вибухового заряду.
Пізніше Садовий повідомив, що вибухотехніки оглянули виявлений предмет і встановили, що він є не бойовою гранатою, а піротехнічним виробом.
Предмет вилучили для подальшої утилізації. Обставини, за яких він опинився посеред дороги, з’ясовують слідчі.
Відомо, що унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, наприкінці лютого у Львові вже знаходили небезпечний боєприпас. Тоді у дворі на вулиці Володимира Великого двірничка виявила замасковану бойову гранату біля контейнерного майданчика.
Вибухотехніки підтвердили, що боєприпас був справжнім, після чого його безпечно знешкодили.
Фото: Андрій Садовий