Утром 28 февраля возле контейнерной площадки во Львове обнаружили замаскированную боевую гранату.

Об инциденте сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Обнаружена граната во Львове 28 февраля: что известно

По словам мэра, подозрительный предмет был обнаружен во дворе на улице Владимира Великого. Его заметила дворничка.

После сообщения о находке территорию оперативно оградили. На место прибыли взрывотехники, которые подтвердили, что это настоящая боевая граната.

Опасный предмет был обезврежен.

Сейчас полиция проводит следственные действия и выясняет обстоятельства его появления в жилом районе.

Андрей Садовой подчеркнул, что это пример ответственного поведения, которое могло спасти человеческие жизни.

— Это тот случай, когда внимательность и ответственность спасают жизни. Во время войны нет абсолютно безопасных мест, — добавил Садовый.

Напомним, что менее недели назад произошел теракт во Львове.

Около 00:30 22 февраля на линию 102 поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина, 20.

После прибытия первого экипажа патрульной полиции прогремел первый взрыв, после прибытия второго экипажа — еще один.

В результате теракта во Львове погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Ранения получили 25 человек, среди них, в частности, правоохранители.

Кроме того, повреждены служебный патрульный автомобиль и гражданское транспортное средство.

Впоследствии стало известно, что полиция совместно со Службой безопасности Украины задержала подрывницу, объявила ей подозрение, а затем и меру пресечения.

25 февраля подозрение объявили и 18-летней харьковчанке, которая во время теракта во Львове 22 февраля заманила правоохранителей на место взрыва.

