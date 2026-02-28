Через неделю после теракта: во Львове нашли замаскированную боевую гранату
- Во Львове обнаружили замаскированную боевую гранату.
- Опасный предмет нашли во дворе на улице Владимира Великого
- Территорию оперативно оградили.
Утром 28 февраля возле контейнерной площадки во Львове обнаружили замаскированную боевую гранату.
Об инциденте сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
Обнаружена граната во Львове 28 февраля: что известно
По словам мэра, подозрительный предмет был обнаружен во дворе на улице Владимира Великого. Его заметила дворничка.
После сообщения о находке территорию оперативно оградили. На место прибыли взрывотехники, которые подтвердили, что это настоящая боевая граната.
Опасный предмет был обезврежен.
Сейчас полиция проводит следственные действия и выясняет обстоятельства его появления в жилом районе.
Андрей Садовой подчеркнул, что это пример ответственного поведения, которое могло спасти человеческие жизни.
— Это тот случай, когда внимательность и ответственность спасают жизни. Во время войны нет абсолютно безопасных мест, — добавил Садовый.
Напомним, что менее недели назад произошел теракт во Львове.
Около 00:30 22 февраля на линию 102 поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина, 20.
После прибытия первого экипажа патрульной полиции прогремел первый взрыв, после прибытия второго экипажа — еще один.
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Ранения получили 25 человек, среди них, в частности, правоохранители.
Кроме того, повреждены служебный патрульный автомобиль и гражданское транспортное средство.
Впоследствии стало известно, что полиция совместно со Службой безопасности Украины задержала подрывницу, объявила ей подозрение, а затем и меру пресечения.
25 февраля подозрение объявили и 18-летней харьковчанке, которая во время теракта во Львове 22 февраля заманила правоохранителей на место взрыва.
Фото: Андрей Садовой