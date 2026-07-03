Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения в виде залога на 10 млн грн народному депутату Украины Николаю Тищенко, которого подозревают в просьбе предоставить неправомерную выгоду, легализацию денег и внесении недостоверных сведений в декларацию.

Об этом стало известно из трансляции из зала суда.

Тищенку назначена мера пресечения

Кроме залога в размере 10 млн грн, на Николая Тищенко возложен ряд обязанностей. В частности, он должен появляться по вызову суда, не отлучаться из Киева, сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура просила избрать народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 19 млн грн залога.

САП просил обязать Тищенко выполнять ряд обязанностей: прибывать в следствие и суд по первому требованию, сдать на хранение загранпаспорта и носить электронное средство контроля.

По словам прокурора, Тищенко может грозить наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет с лишением права занимать ряд должностей или заниматься определенной деятельностью.

Как утверждала сторона обвинения, подозреваемый может скрываться от следствия и располагает необходимыми ресурсами. В частности, владеет движимым и недвижимым имуществом, оформленным на подставных лиц.

Дополняется…

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