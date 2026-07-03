Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід у вигляді застави на 10 млн грн народному депутату України Миколі Тищенку, якого підозрюють у проханні надати неправомірну вигоду, легалізації грошей та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Про це стало відомо із трансляції із зали суду.

Тищенку призначено запобіжний захід

Крім застави у розмірі 10 млн грн, на Миколу Тищенка покладено низку обов’язків. Зокрема, він має зʼявлятися за викликом суду, не відлучатися з Києва, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила обрати народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 19 млн грн застави.

САП просив зобов’язати Тищенка виконувати низку обов’язків: прибувати до слідства і суду за першою вимогою, здати на зберігання закордонні паспорти і носити електронний засіб контролю.

За словами прокурора, Тищенку може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати низку посад або займатися певною діяльністю.

Як стверджувала сторона обвинувачення, підозрюваний може переховуватися від слідства і має для цього необхідні ресурси. Зокрема, володіє рухомим і нерухомим майном, яке оформлене на підставних осіб.

Сторона захисту просила про більш мʼякий запобіжний захід, зокрема, у вигляді порук. Народні депутати Євген Яковенко, Олег Воронько, Василь Німченко, Георгій Мазурашу і Валерій Гнатенко заявили про готовність взяти Тищенка на поруки.

– Я гарантую суду, що Микола Тищенко не переховуватиметься від органів досудового розслідування чи суду, не перешкоджатиме кримінальному провадженню і з’являтиметься за кожним викликом слідчого, прокурора або суду, – сказав у суді Воронько.

Під час засідання Тищенко стверджував, що докази проти нього нібито отримані незаконним шляхом і змонтовані, а кримінальна справа про вимагання грошей у власників колцентру у Дніпрі “побудована на свідченнях представників кримінального угруповання Хімпром”.

У понеділок, 29 червня, НАБУ і САП повідомили про підозру народному депутату Миколі Тищенку в хабарництві, легалізації грошей та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

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