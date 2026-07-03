Качество воздуха в Киеве 3 июля ухудшено: какие рекомендации дают в КГГА
3 июля зафиксировано временное ухудшение качества воздуха в Киеве.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
Качество воздуха в Киеве 3 июля: что известно
По состоянию на 09:30 в столице зафиксировали повышенную концентрацию приземного озона и взвешенных частиц (пыли).
В КГГА объяснили, что высокий уровень озона вызван аномально жаркой погодой, которая способствует его образованию в приземном слое атмосферы.
В то же время из-за пожаров, возникших после массированной российской атаки в ночь на 2 июля, и отсутствия ветра загрязняющие вещества не рассеялись в атмосфере. Из-за этого в приземном слое скопились продукты горения и мелкодисперсные частицы, что временно ухудшило качество воздуха.
Пока ситуация не улучшится, жителям столицы рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить больше воды;
- если есть очиститель воздуха — включить его на максимальный режим.
Напомним, в ночь на 2 июля российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев с помощью ракет и ударных дронов.
В разных районах столицы возникли масштабные пожары, которые спасатели тушили в течение длительного времени.
На данный момент известно, что в результате атаки на Киев 2 июля погибли 30 человек, еще десятерых до сих пор ищут под завалами разрушенного многоэтажного дома. Кроме того, пострадали 99 человек.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 591-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.