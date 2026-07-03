3 июля зафиксировано временное ухудшение качества воздуха в Киеве.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Качество воздуха в Киеве 3 июля: что известно

По состоянию на 09:30 в столице зафиксировали повышенную концентрацию приземного озона и взвешенных частиц (пыли).

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В КГГА объяснили, что высокий уровень озона вызван аномально жаркой погодой, которая способствует его образованию в приземном слое атмосферы.

В то же время из-за пожаров, возникших после массированной российской атаки в ночь на 2 июля, и отсутствия ветра загрязняющие вещества не рассеялись в атмосфере. Из-за этого в приземном слое скопились продукты горения и мелкодисперсные частицы, что временно ухудшило качество воздуха.

Пока ситуация не улучшится, жителям столицы рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить больше воды;

если есть очиститель воздуха — включить его на максимальный режим.

Напомним, в ночь на 2 июля российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев с помощью ракет и ударных дронов.

В разных районах столицы возникли масштабные пожары, которые спасатели тушили в течение длительного времени.

На данный момент известно, что в результате атаки на Киев 2 июля погибли 30 человек, еще десятерых до сих пор ищут под завалами разрушенного многоэтажного дома. Кроме того, пострадали 99 человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 591-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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