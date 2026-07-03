3 липня зафіксували тимчасове погіршення якості повітря в Києві.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Якість повітря в Києві 3 липня: що відомо

Станом на 09:30 у столиці зафіксували підвищену концентрацію приземного озону та зважених часток (пилу).

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У КМДА пояснили, що високий рівень озону спричинений аномально спекотною погодою, яка сприяє його утворенню в приземному шарі атмосфери.

Водночас через пожежі, що виникли після масованої російської атаки на Київ 2 липня, та відсутність вітру забруднювальні речовини не розсіялися в атмосфері. Через це у приземному шарі накопичилися продукти горіння та дрібнодисперсні частки, що тимчасово погіршило якість повітря.

До покращення ситуації жителям столиці рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити більше води;

за наявності очищувача повітря — увімкнути його на максимальний режим.

Нагадаємо, вночі проти 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ ракетами та ударними безпілотниками.

У різних районах столиці виникли масштабні пожежі, які рятувальники ліквідовували протягом тривалого часу.

Наразі відомо, що унаслідок атаки на Київ 2 липня загинули 30 людей, ще 10 осіб досі шукають під завалами зруйнованої багатоповерхівки. Крім того, постраждали 99 людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 591-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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