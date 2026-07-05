Упродовж минулого тижня Росія випустила по Україні близько 2 200 ударних безпілотників, понад 1 730 керованих авіабомб і 106 ракет різних типів, майже половина з яких була балістичною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки на Україну впродовж тижня

Зеленський наголосив, що практично щодня під російськими ударами перебувають прикордонні та прифронтові громади — Суми, Запоріжжя, Херсон, Харків, Дніпро.

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Окремо президент нагадав про масовану атаку на Київ 2 липня, яка забрала життя 31 людини, ще 102 людини дістали поранення, серед них четверо дітей.

Президент наголосив, що українські сили вже здатні збивати понад 90% ударних безпілотників, однак ситуація з балістичними ракетами залишається значно складнішою.

— Саме на балістику спирається зараз Москва, щоб продовжувати свою війну, — наголосив Зеленський.

За його словами, Україна щодня працює над посиленням протиповітряної оборони через програму PURL, а також завдяки двостороннім домовленостям із державами, які мають необхідні ракети-перехоплювачі.

Крім того, Україна разом із європейськими партнерами розвиває напрямок антибалістичної оборони.

Президент закликав союзників якнайшвидше ухвалювати рішення щодо нових постачань систем ППО та ракет.

— Кожен пакет ракет-перехоплювачів — це реальний захист життів. Я дякую всім лідерам, які знаходять можливості допомагати саме так, — підсумував він.

Нагадаємо, що вночі проти 5 липня російські війська атакували Україну 125 ударними безпілотниками різних типів, а також чотирма ракетами.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українська ППО збила або приглушила 112 дронів, три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та протирадіолокаційну ракету Х-31.

Водночас зафіксовано влучання чотирьох ударних безпілотників на трьох локаціях та падіння уламків ще на восьми.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 593-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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