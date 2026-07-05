РФ за тиждень випустила по Україні понад 2200 дронів, 1700 КАБів і 100 ракет — Зеленський
Упродовж минулого тижня Росія випустила по Україні близько 2 200 ударних безпілотників, понад 1 730 керованих авіабомб і 106 ракет різних типів, майже половина з яких була балістичною.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський про атаки на Україну впродовж тижня
Зеленський наголосив, що практично щодня під російськими ударами перебувають прикордонні та прифронтові громади — Суми, Запоріжжя, Херсон, Харків, Дніпро.
Окремо президент нагадав про масовану атаку на Київ 2 липня, яка забрала життя 31 людини, ще 102 людини дістали поранення, серед них четверо дітей.
Президент наголосив, що українські сили вже здатні збивати понад 90% ударних безпілотників, однак ситуація з балістичними ракетами залишається значно складнішою.
— Саме на балістику спирається зараз Москва, щоб продовжувати свою війну, — наголосив Зеленський.
За його словами, Україна щодня працює над посиленням протиповітряної оборони через програму PURL, а також завдяки двостороннім домовленостям із державами, які мають необхідні ракети-перехоплювачі.
Крім того, Україна разом із європейськими партнерами розвиває напрямок антибалістичної оборони.
Президент закликав союзників якнайшвидше ухвалювати рішення щодо нових постачань систем ППО та ракет.
— Кожен пакет ракет-перехоплювачів — це реальний захист життів. Я дякую всім лідерам, які знаходять можливості допомагати саме так, — підсумував він.
Нагадаємо, що вночі проти 5 липня російські війська атакували Україну 125 ударними безпілотниками різних типів, а також чотирма ракетами.
За даними Повітряних сил ЗСУ, українська ППО збила або приглушила 112 дронів, три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та протирадіолокаційну ракету Х-31.
Водночас зафіксовано влучання чотирьох ударних безпілотників на трьох локаціях та падіння уламків ще на восьми.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 593-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.