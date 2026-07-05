Від початку роботи українського зернового коридору ним скористалися понад 8 тис. суден. Це дозволило Україні за окремими видами продукції повернутися до довоєнних обсягів експорту.

Про це повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Укрінформ.

ВМС про зерновий коридор

– Фактично понад 2,5 роки цей (зерновий, – Ред.) коридор працює, а це понад 8 тис. суден, які ним скористалися, – зазначив Плетенчук.

За його словами, забезпечення роботи зернового коридору є одним із ключових досягнень Військово-Морських сил України.

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– Для України морський експорт є основним каналом. Мати відкритий морський коридор, який є незалежним від сухопутних кордонів, – це про незалежність, можливість вести власну економічну зовнішню політику, – наголосив речник.

Він додав, що завдяки роботі ВМС та інших складових Сил оборони вдалося гарантувати безпечний прохід цивільних суден.

Це дозволило Україні повернутися до довоєнних показників за окремими видами експортної продукції.

Нагадаємо, за інформацією МЗС України, протягом 2025 року Росія викрала понад 2 млн тонн українського зерна з тимчасово окупованих територій та незаконно постачала його на світові ринки.

За словами Андрія Сибіги, викрадене українське зерно постачалося до країн Африки, Азії, Близького Сходу та Європи. Майже 40% обсягів було доставлено до Єгипту.

Фото: Військово-морські сили

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