Після чергової масованої комбінованої атаки РФ на Україну міністр оборони Михайло Федоров закликав партнерів терміново передати ракети до систем Patriot із наявних запасів.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Федоров закликав передати Україні ракети до Patriot

За словами міністра, під час нічної масованої атаки українська протиповітряна оборона збила майже всі крилаті ракети та понад 90% ударних безпілотників типу Shahed.

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Водночас балістичні ракети знову влучили у цивільні об’єкти.

За словами Федорова, Росія дедалі частіше застосовує балістику саме проти житлової забудови, оскільки не може досягти поставлених цілей на полі бою.

Міністр наголосив, що Росія свідомо нарощує масштаби балістичних атак, користуючись гострим дефіцитом ракет до систем Patriot.

За його словами, за один місяць у світі виробляється менше ракет до Patriot, ніж Росія використовує проти України за цей самий період.

У зв’язку з цим Федоров повідомив, що проведе серію переговорів із міністрами оборони держав, які мають такі ракети на своїх складах.

Міністр зазначив, що Україна вже уклала контракти на постачання нових ракет до Patriot, які почнуть надходити наступного року.

Саме тому Київ пропонує союзникам тимчасово передати ракети зі своїх запасів, а згодом замістити їх за рахунок наших майбутніх поставок.

— Просте рішення для партнерів — тимчасово виділити ці ракети зі своїх складів — урятує безліч життів наших громадян. Не можна допустити, щоб обережна бюрократія стала бар’єром для захисту людського життя, — наголосив Федоров.

Він додав, що головним завданням зараз є якнайшвидше забезпечити Україну додатковими ракетами до Patriot, адже від цього залежить захист українського неба та життя людей.

Раніше міністр оборони Михайло Федоров звернувся до 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети до систем Patriot уже цього літа.

У Міноборони повідомили, що йдеться про механізм, за яким союзники можуть надати ракети зі своїх запасів, а згодом замістити їх за рахунок майбутніх поставок, які вже законтрактовані для України.

Джерело : УНІАН

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