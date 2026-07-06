Президент Владимир Зеленский призвал союзников предоставить Украине ракеты-перехватчики к системам Patriot, способные перехватывать баллистику.

Соответствующее заявление глава государства сделал, комментируя массированную ночную атаку РФ в ночь на 6 июля.

Зеленский о нехватке ракет к системам Patriot

Президент отметил, что наши военные во время атаки показали хорошие результаты в сбивании дронов и крылатых ракет РФ. Но российскую баллистику сбить не удалось.

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Причина – в недостаточных поставках ракет-перехватчиков к системам Patriot. В связи с этим Зеленский призвал союзников принять соответствующие решения на саммите НАТО 7-8 июля.

– Очень важно, чтобы мир, прежде всего Америка и наши европейские партнеры, вышли с саммита НАТО в Анкаре с сильными решениями в поддержку нашей защиты неба, а значит, защиты жизней обычных людей. Пока ракеты к Patriot остаются на складах союзников, это только поощряет Россию дальше “побеждать” жилые дома, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что у США и Европы есть достаточно силы, чтобы остановить террор.

Зеленский о последствиях атаки на Украину 6 июля

Президент отметил, что сейчас идет ликвидация последствий массированной ночной атаки на Киев. Повреждения зафиксированы более чем на 10 локациях столицы.

По состоянию на данный момент удалось спасти 64 человека, среди них два ребенка. Из-за атаки в Киеве погибли более 10 человек, еще около 60 ранены.

Зеленский добавил, что в Киевской области известно о 16 пострадавших, погибли три человека.

В Вишневом вспыхнул пожар на месте ракетного удара. Сейчас в этом городе проводится эвакуация людей из частного сектора.

К ликвидации последствий ночной атаки на Украину привлечены более 400 спасателей и полицейских.

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