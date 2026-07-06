Під час масованої комбінованої атаки РФ у ніч проти 6 липня українські сили протиповітряної оборони не змогли перехопити жодної балістичної ракети через нестачу ракет-перехоплювачів для зенітних комплексів Patriot.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат про атаку на Україну 6 липня

За його словами, про підготовку Росії до масштабного удару було відомо ще напередодні. Президент Володимир Зеленський попереджав про загрозу масованої атаки та вкотре звертався до міжнародних партнерів із закликом посилити українську систему протиповітряної оборони.

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Ігнат наголосив, що головною проблемою сьогодні є не кількість самих комплексів Patriot, а постійне забезпечення їх ракетами.

– Збивати балістику потрібно чимось. Саме тому президент зробив великий акцент на необхідності постачання ракет до систем Patriot, – зазначив він.

Представник Повітряних сил пояснив, що Росія, ймовірно, враховує дефіцит таких боєприпасів не лише в Україні, а й у світі, тому дедалі частіше застосовує саме балістичне озброєння.

Водночас, за словами Ігната, російський військово-промисловий комплекс зберігає спроможність виробляти балістичні ракети, хоча темпи їхнього виготовлення обмежені через складність і високотехнологічність цього виду озброєння.

Крім того, окупанти нарощують використання ударних безпілотників із покращеними характеристиками, зокрема стійких до засобів радіоелектронної боротьби. Також збільшується кількість реактивних дронів, для перехоплення яких українські захисники змушені застосовувати авіаційні ракети класу повітря – повітря та інші керовані авіаційні засоби ураження.

Попри це, Ігнат підкреслив, що сили ППО продовжують демонструвати високу ефективність у боротьбі з російськими безпілотниками. Під час атаки в ніч на 6 липня українські оборонці знищили 326 із 351 ударного дрона. Також вдалося збити всі 6 крилатих ракет Калібр і 31 із 33 ракет Х-101.

Водночас ситуація з балістичними ракетами, за його словами, залишається критичною.

За даними Повітряних сил, під час атаки російські війська застосували 6 протикорабельних ракет 3М22 Циркон/Онікс та 23 балістичні ракети Іскандер-М/С-400. Через дефіцит ракет до комплексів Patriot жодну з них перехопити не вдалося. Лише ракети Patriot та їхні аналоги можуть протидіяти таким ракетам.

– Усі влучання та руйнування, які сталися зараз у Києві, – це наслідок ударів саме балістичними ракетами, – наголосив Ігнат.

Коментуючи періодичність масованих атак, представник Повітряних сил зазначив, що раніше Росія завдавала подібних ударів із більшими інтервалами. Натомість нині противник змінює тактику, тому прогнозувати регулярність нових комбінованих атак складно.

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