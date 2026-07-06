Кабинет министров направил 8,3 млрд грн из резерва средств, предусмотренных государственным бюджетом на 2026 год для сектора безопасности и обороны. Финансирование получат пять силовых ведомств.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в понедельник, 6 июля.

Кабмин направил 8,3 млрд грн на нужды обороны

Финансирование получат СБУ, ГУР Министерства обороны, Служба внешней разведки, Управление государственной охраны и Госспецсвязи.

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По словам Свириденко, выделенные средства будут использованы для нужд обороны и безопасности, денежное обеспечение военнослужащих, укрепление материально-технической базы и усиление разведывательных возможностей.

— Последовательно укрепляем возможности Сил безопасности и обороны, чтобы они имели все необходимое для защиты Украины и эффективного ответа на российский террор, — подчеркнула премьер-министр.

Напомним, 10 июня Верховная Рада приняла изменения в Государственный бюджет на 2026 год, предусматривающие увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн.

23 июня премьер-министр сообщила, что правительство дополнительно выделило 220 млн грн на нужды Сил обороны.

30 июня Юлия Свириденко заявила, что Украина получила от Европейского Союза еще €3,9 млрд, которые поступили в специальный фонд государственного бюджета.

Эти средства направят на финансирование приоритетных оборонных нужд.

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