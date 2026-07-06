Кабмин направил 8,3 млрд грн на безопасность и оборону: как потратят средства
- Кабмин распределил 8,3 млрд грн из резерва бюджета-2026 для сектора безопасности и обороны.
- Финансирование получат СБУ, ГУР Минобороны, Служба внешней разведки, Управление государственной охраны и Госспецсвязи.
- Средства направят на оборонные нужды, денежное обеспечение военных, материально-техническое оснащение и усиление разведывательных возможностей.
Кабинет министров направил 8,3 млрд грн из резерва средств, предусмотренных государственным бюджетом на 2026 год для сектора безопасности и обороны. Финансирование получат пять силовых ведомств.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в понедельник, 6 июля.
Кабмин направил 8,3 млрд грн на нужды обороны
Финансирование получат СБУ, ГУР Министерства обороны, Служба внешней разведки, Управление государственной охраны и Госспецсвязи.
По словам Свириденко, выделенные средства будут использованы для нужд обороны и безопасности, денежное обеспечение военнослужащих, укрепление материально-технической базы и усиление разведывательных возможностей.
— Последовательно укрепляем возможности Сил безопасности и обороны, чтобы они имели все необходимое для защиты Украины и эффективного ответа на российский террор, — подчеркнула премьер-министр.
Напомним, 10 июня Верховная Рада приняла изменения в Государственный бюджет на 2026 год, предусматривающие увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн.
23 июня премьер-министр сообщила, что правительство дополнительно выделило 220 млн грн на нужды Сил обороны.
30 июня Юлия Свириденко заявила, что Украина получила от Европейского Союза еще €3,9 млрд, которые поступили в специальный фонд государственного бюджета.
Эти средства направят на финансирование приоритетных оборонных нужд.