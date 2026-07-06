Кабінет міністрів спрямував 8,3 млрд грн із резерву коштів, передбачених державним бюджетом на 2026 рік для сектору безпеки й оборони. Фінансування отримають п’ять силових відомств.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у понеділок, 6 липня.

Кабмін спрямував 8,3 млрд грн на потреби оборони

Фінансування нададуть СБУ, ГУР Міністерства оборони, Службі зовнішньої розвідки, Управлінню державної охорони та Держспецзв’язку.

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За словами Свириденко, виділені гроші використають на оборонні та безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, зміцнення матеріально-технічної бази й посилення розвідувальних спроможностей.

– Послідовно зміцнюємо можливості Сил безпеки й оборони, щоб вони мали все необхідне для захисту України та ефективної відповіді на російський терор, – наголосила прем’єрка.

Нагадаємо, 10 червня Верховна Рада ухвалила зміни до Державного бюджету на 2026 рік, які передбачають збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн.

23 червня прем’єр-міністерка повідомила, що уряд додатково виділив 220 млн грн на потреби Сил оборони.

30 червня Юлія Свириденко поінформувала, що Україна отримала від Європейського Союзу ще €3,9 млрд, які надійшли до спеціального фонду державного бюджету.

Ці кошти спрямують на фінансування пріоритетних оборонних потреб.

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